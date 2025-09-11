ซาฟารีเวิลด์ ยืนยันความปลอดภัย ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง จนท.ลงจากรถ บัดดี้ยังช็อก-จ่อตั้งกก.สอบ

ซาฟารีเวิลด์ ยืนยันความปลอดภัย ขอให้นทท.-พนักงานมั่นใจ ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง สาเหตุลงจากรถ ด้านบัดดี้ยังช็อก รอสภาพจิตใจพร้อม จ่อตั้งกก.สอบสวนภายใน ย้ำดูแลสัตว์ดี ให้อาหารวันละ 3 มื้อ กินตัวละ 7-8 กก.
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ถนนปัญญา-อินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวตามปกติ ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ซาฟารีเวิลด์ออกประกาศเปิดให้บริการตามปกติ แต่จะปิดให้บริการโซนสัตว์ดุร้าย โดยมีข้อความระบุว่า ซาฟารีเวิลด์ขอแจ้งให้ทราบว่า Safari Park และ Marine Park ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ จะปิดชั่วคราวเฉพาะโซนสัตว์ดุร้าย (สิงโต/เสือ) เพื่อดำเนินการปรับปรุง และดูแลความปลอดภัยของสัตว์
ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และให้การสนับสนุนเสมอมา
เวลา 10.40 น. นายยุทธนา พิทักษ์ทา ผู้จัดการซาฟารีเวิลด์ โซนปาร์ค เผยว่า ตอนนี้สวนสัตว์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ ยกเว้นโซนสัตว์ดุร้าย ซึ่งทางสวนสัตว์พร้อมจะเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนเข้าชมสวนสัตว์ด้วย เพื่อให้เห็นถึงมาตรการความปลอดภัยของทางสวนสัตว์ โดยเฉพาะจุดถ่ายรูปลูกเสือและให้อาหารสิงโต สวนสัตว์ยืนยันถึงความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยที่มีมาตลอด 40 ปี ขอให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจว่าสวนสัตว์มีความปลอดภัยสำหรับทุกคน ทั้งนักท่องเที่ยวและพนักงาน
สำหรับกรณีการปิดโซนสัตว์ดุร้าย อาจมีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรโมชั่นราคา 1,111 บาท ของสวนสัตว์นั้น นายยุทธนาเปิดเผยว่า ไม่มีข้อน่ากังวลในโปรโมชั่นดังกล่าว เพราะโปรโมชั่นดังกล่าวสามารถท่องเที่ยวมีอายุนานถึง 3 ปี แม้ช่วงนี้จะมีการปิดโซนสัตว์ดุร้าย แต่ผู้ที่ซื้อโปรโมชั่นดังกล่าวยังสามารถมาท่องเที่ยวในครั้งอื่นได้ เมื่อทางสวนสัตว์พร้อมที่จะเปิดโซนสัตว์ดุร้ายให้เข้าชม
นายยุทธนายอมรับว่า หลังจากได้ทบทวนมาตรการความปลอดภัยร่วมกับทางราชการ แม้ว่าสวนสัตว์จะมีความปลอดภัยสูงถึง 300% แต่ยอมรับว่าก็ยังมีช่องโหว่บางประการ ซึ่งจะต้องนำมาทบทวนและพูดคุยทำความเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุดถึง 300% สำหรับมาตรการที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ โดยในเบื้องต้นคือการเพิ่มกำลังคนกับกฎขั้นตอนก่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องมั่นใจว่าใน 1 วันที่เข้ามาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างก่อนปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบรายละเอียดรายการต่างๆ ก่อนมอบอุปกรณ์และเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
ส่วนเรื่องการติดตั้งกล้อง CCTV นั้น เป็นอีกมาตรการที่สวนสัตว์เตรียมจะทำโครงการในอนาคต แต่ยอมรับว่า มีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่สวนสัตว์ที่มีขนาดกว้างใหญ่ถึง 450 ไร่ จึงติดตั้งกล้องวงจรปิดเฉพาะบริเวณที่ให้บริการโซนมารีน 250 ไร่ และพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน ส่วนโซนซาฟารีปาร์คกว่า 200 ไร่ ยอมรับว่าอาจจะไม่ทั่วถึง แต่มีความเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้จะเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดตามต้นไม้ต่างๆ ภายในโซนซาฟารีปาร์ค
กรณีการกำหนดพื้นที่แนวระยะห่างนั้น ในโซนสัตว์ดุร้ายเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งแนวลวดไฟฟ้า รวมถึงประตูไฟฟ้ากับป้ายเตือนก่อนเข้าพื้นที่อยู่แล้วว่าห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นการเตือนสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนแนวระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์นั้น จะต้องนำข้อดังกล่าวไปทบทวนอีกที
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงบัดดี้ที่ร่วมปฏิบัติงานกับผู้เสียชีวิต นายยุทธนากล่าวว่า เมื่อวานนี้ตนก็อยู่ด้วยกันกับบัดดี้ตอนสอบปากคำกับตำรวจ สน.คันนายาว ถึงเกือบ 3 ทุ่ม ซึ่งตอนนี้เฉพาะจิตใจยังมีอาการช็อกอยู่เช่นเดียวกันกับตนเอง ดังนั้น นอกจากปิดการให้บริการโซนสัตว์ดุร้ายแล้ว ยังให้ทีมงานที่ดูแลสัตว์ดุร้ายได้พักเพื่อบรรเทาสภาพจิตใจไปก่อน เพราะถือว่าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่เจ็บปวดเหมือนกันทุกคน แม้ว่าบัดดี้ผู้ปฏิบัติงานจะยังไม่มีความผิดอะไร แต่หลังจากนี้หากสภาพจิตใจพร้อมแล้วก็คงจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการภายในอย่างแน่นอน
สำหรับประเด็นการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า เพราะเหตุใดผู้เสียชีวิตถึงได้ลงไปจากรถนั้น แม้ว่าตอนนี้ทางสวนสัตว์จะเห็นคลิปดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้างว่ามีของตกนั้น ก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกัน ด้านการสอบสวนลงพื้นที่ของทางตำรวจ ก็พบเพียงแต่ร่องรอยการถูกทำร้าย แต่ยังไม่พบสิ่งผิดปกติอะไร
นายยุทธนายืนยันว่า สัตว์ทุกตัวในสวนสัตว์แห่งนี้ดูแลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะตัวสิงโตที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า มีร่างกายที่ผอมและหิวโซนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะปกติสิงโตก็มีรูปร่างดังกล่าวอยู่แล้ว ต่างจากสิงโตที่ถูกเลี้ยงในกรงที่จะมีร่างกายอ้วนสมบูรณ์ เพราะไม่ได้ถูกกระตุ้นสัญชาตญาณและออกกำลังกายเหมือนสิงโตที่อยู่ในสวนซาฟารี แล้วทางสวนสัตว์ให้ทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็นแก่สิงโต รวมตัวละ 7-8 กิโลกรัมด้วย
ด้านรายละเอียดการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้น ต้องรอให้พ้นช่วงการจัดงานศพไปก่อน แต่ตอนนี้ทางสวนสัตว์ได้ส่งตัวแทนเข้าไปดูเรื่องการจัดงานศพแล้ว
ขณะที่วันนี้ได้รับการประสานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่า จะเข้ามาส่งหนังสือคำสั่งขอให้ทางสวนสัตว์ปิดโซนสัตว์ดุร้ายไปก่อน แต่ตอนนี้ทางสวนสัตว์ได้แสดงความรับผิดชอบด้วนการปิดโซนนั้นไปก่อนแล้ว
ที่ สน.คันนายาว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ (10 กันยายน) ได้ทำการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุจำนวน 4 ปาก ได้แก่ บัดดี้ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน เบื้องต้นไม่มีใครเห็นว่าผู้เสียชีวิตลงจากรถไปเพื่ออะไร ซึ่งทางตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ส่วนที่เกิดเหตุนั้น จากการตรวจสอบยืนยันว่าไม่พบหลักฐานอะไรที่มีพิรุธหรือแสดงให้เห็นว่ามีของตกที่ต้องก้มลงไปเก็บ นอกเหนือจากรองเท้าของผู้เสียชีวิต