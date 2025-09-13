เพลิงไหม้ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ลานจอดรถให้เช่า สีลม ไฟลามวอดเสียหาย 16 คัน

เพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ลานจอดรถให้เช่า วอดเสียหาย 16 คัน คาดสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่แบตเตอรี่
เมื่อเวลา 01.53 น.วันที่ 13 กันยายน สายด่วน 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ใกล้เคียงซอยสีลม 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นลานจอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เช่า พบกลุ่มควันและแสงเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดทำการดับเพลิงประมาณ 10 นาที พบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าวอดเสียหายทั้งหมด 16 คัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่แบตเตอรี่ สถานที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด