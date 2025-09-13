คุมตัวฝากขัง ตูน หลานปืนดุซัลโวน้าวินจยย.ดับ เปิดปากปมยิง เผย ทนไม่ไหวแล้วจริงๆ

ตร.หิ้ว ตูน หลานปืนดุซัลโวน้าขี่ วิน จยย. 7 นัดดับซอยวัดบางสะแกใน เผยปม ถูกผู้ตายท้าชก-ละลานทุกวัน จนทนไม่ไหว
กรณีนายพูลสวัสดิ์ รัตนศิลป์ อายุ 45 ปี ผู้เสียชีวิต ขี่วิน จยย. ถูกหลานชาย คือ นายชัชพร ทองมา หรือตูน อายุ 25 ปี มือปืน เจ้าหน้าที่เวรเปลโรงพยาบาลกลาง ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด 9 ม.ม.ยิง 7 นัดกระสุนฝังร่างเสียชีวิต หลังมีปากเสียงชกต่อยกัน บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ซอยเทอดไท 33 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. สาเหตุเกิดจากปัญหาที่ดินมรดก และหมาวิ่งตัดหน้ารถ เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ (11 กันยายน ) ต่อมาชุดสืบสวน บก.น.8 และ สน.บุคคโล ติดตามไปจับกุมนายชัชพรหรือตูน ผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักภายในชุมชน วัดบางสะแกใน ซึ่งอยู่ในซอยเดียวกับจุดเกิดเหตุ
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กันยายน ที่สน.บุคคโล พนักงานสอบสวน สน.บุคคโล ควบคุมตัวนายชัชพร ผู้ต้องหาเพื่อนำตัวส่งฝากขังศาลอาญาธนบุรี ใน 4 ข้อหา ดังนี้ 1.ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2.มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และ 4.ยิงปืนในที่สาธารณะ โดยคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน ท้ายคำร้องระบุเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า สาเหตุเกิดจาก เรื่องหมาและเรื่องมรดกที่ดิน จริงหรือไม่ นายตูน ผู้ต้องหา ตอบว่า “ผู้ตายมาละลานผมหลายรอบ หาเรื่องผมทุกวัน จนผมไม่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆ ชีวิตผมสวยงามอยู่แล้ว ลูกผมก็ยังเล็ก และทุกครั้งเวลาขับรถมาเจอกับผู้ตาย ก็ถูกผู้ตายท้าชกต่อย” ก่อนถูกเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถไปศาลทันที