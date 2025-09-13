ภูเก็ต ตั้งเป้ากวาดรายได้ท่องเที่ยว 550 ล้าน สัญญาณไฮซีซั่นดี ยอดจองที่พักใกล้เคียงก่อนโควิด
เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season) ที่จะถึงนี้ ถ้าดูทิศทางจากหลายเรื่องจากเที่ยวบินตรง (Direct Fight) ที่กำลังจะมีเพิ่มขึ้น และเมื่อวานนี้ ได้ยินข่าวดีว่าอาจจะมีจากจีนเพิ่มเที่ยวบินตรงเข้ามาแสดงว่าค่อนข้างจะดีในปลายปีนี้ นอกจากนี้ สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มีการแจ้งยอดการจองที่พัก (Booking) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 ถึงเดือนมกราคม 2569 หรือในปลายปีนี้ต่อเนื่องต้นปีหน้า มีทิศทางค่อนข้างจะดีหลายโรงแรมแจ้งว่าการจองเข้ามาล่วงหน้าเยอะและดีแทบทุกชาติทั้งยุโรปและเอเชีย ซึ่งอัตราเข้าพักในช่วงปลายปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยเฉลี่ยทั้งเกาะภูเก็ต กว่าร้อยละ 90 ซึ่งตัวเลขปีนี้คิดว่าถ้าดูสถิติ 6 – 7 เดือนแรกใกล้เคียงกับปี 2019 มากแล้ว
“แต่วันนี้สิ่งที่ภาคเอกชนหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำเราพยายามประกาศกับรัฐบาลไปว่าเราไม่ได้โฟกัสที่ตัวเลขของนักท่องเที่ยว แต่กำลังโฟกัสที่นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งมาดูในเรื่องของช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักได้ (Range of Stay) ของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติทั้งยุโรปและเอเชีย ถือว่าดีขึ้นทั้งหมดอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่วนรายได้การท่องเที่ยวหวังว่าอาจจะได้ 550,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 10% จากปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วมีรายได้กว่า 498,000 ล้านบาท ซึ่งในตอนนี้ใกล้เคียงแล้ว โดย 7 เดือนของปีนี้ ทำรายได้กว่า 290,000 ล้านบาท ยังมีโอกาสลุ้นอีกกว่า 200,000 ล้านบาท” นายธเนศ กล่าว
นายธเนศ กล่าวว่า ส่วนผู้เยี่ยมเยือนคาดหวังให้ใกล้เคียงกับปี 2019 เพราะตอนนี้เกาะภูเก็ตยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการนำคนเข้ามาเยอะ ไม่ได้ส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นปลายทางการของนักเดินทาง (Destination) ที่ต้องการเข้ามาดูแลด้านสุขภาพ และอาจจะกระทบกับคนในท้องถิ่นด้วย โดยภาคเอกชน ต้องขอบคุณตำรวจที่ให้ความสำคัญเรื่องการจราจร ถนนเทพกระษัตรี มีการปรับการจราจรใหม่ มีการเปลี่ยนจุดกลับรถและปิดแยกต่างๆ ซึ่งอาจกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิตบ้าง แต่ทางตำรวจให้ข้อมูลไว้ว่าถ้าเดินทางจากในเมืองไปสนามบินภูเก็ต ในช่วงเวลา 9 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมง จะใช้เวลา 40 นาที ได้ทดลองแล้วหลายครั้ง ใกล้เคียงกับเวลาดังกล่าว