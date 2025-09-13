จราจรวิภาฯปิดเกมสายซิ่งจับเตรียมแข่งรถบนถนน 9 รายศาลสั่งริบรถของกลาง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ตามนโยบาย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(รองผบช.น.) ดูแลงานจราจร สั่งการให้ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร. (จ.5) , พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.2 บก.จร. (นก.2) ,พ.ต.ท.ดามพวร ทองอิ่ม รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. , พ.ต.ต.ภุชงค์ เม้าทุ่ง สว.จร.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ร่วมกันดำเนินการภายใต้ “โครงการถนนปลอดภัย” จับกุมกลุ่มรถยนต์รวมตัวขับขี่บนถนนวิภาวดีรังสิต ในลักษณะ พยายามแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต กีดขวางการจราจร และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป หลังรับการร้องเรียนจากประชาชน ผลการวางแผนจับผู้ต้องหาจำนวน 9 ราย พร้อมของกลางรถยนต์ 9 คัน
ผลการดำเนินคดีศาลแขวงดอนเมืองเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมามีคำพิพากษา จำเลย 8 ราย: จำคุก 1 เดือน ปรับ 8,000 บาท (รอลงอาญา 2 ปี, คุมประพฤติ 1 ปี, รายงานตัว 4 ครั้ง, บริการสังคม 24 ชั่วโมง, พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน และบางรายติดกำไล EM ห้ามออกนอกบ้านเวลา 22.00-05.00 น. เป็นเวลา 15 วัน) จำเลย 1 ราย (มีประวัติ): จำคุก 1 เดือน 10 วัน โดยไม่รอลงอาญา และ ศาลมีคำสั่งริบรถยนต์ของกลางทั้งหมด พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยว่า ทาง บก.จร. จะยังคงดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะ ตามนโยบาย “แข่งรถในทางให้เป็นศูนย์” เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทุกคน