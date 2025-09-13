แม่นักศึกษาหนุ่ม เผยคำพูดสุดท้ายลูกชาย ก่อนพลัดตกชั้น 4 ถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรง
จากกรณีนักศึกษาหนุ่ม อายุ 21 ปี พลัดตกจากชั้น 4 ลงมาชั้น 1 กลางห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังถูกผู้เสียหายหญิงรายหนึ่งจับได้ว่า หนุ่มรายนี้เดินตามแอบถ่ายใต้กระโปรงของผู้เสียหายหญิงระหว่างขึ้นบันไดเลื่อนภายในห้าง กระทั่งผู้เสียหายรู้สึกตัวว่าถูกตามแอบถ่าย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือชีวิตอย่างเร่งด่วนแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำไอแพดและโทรศัพท์มือถือของคนก่อเหตุมาตรวจสอบดู พบว่ามีคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงของหญิงสาวผู้เสียหายจริง
นอกจากนี้ ยังมีคลิปแอบถ่ายผู้เสียหายรายอื่นๆ ตามสถานีรถไฟฟ้าอีกด้วย โดยในเครื่องที่ตรวจพบมีคลิปแอบถ่ายอยู่ประมาณ 9 คลิป อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนก่อเหตุ เนื่องจากยังไม่สามารถสอบปากคำผู้ก่อเหตุได้เพราะได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุ แม่ของผู้ก่อเหตุได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว พร้อมให้ข้อมูลว่า ลูกชายเป็นเด็กเรียนดี แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกชายจะไปมีพฤติกรรมแอบถ่ายในที่สาธารณะแบบนี้
โดยหลังเกิดเรื่อง ลูกชายได้โทรศัพท์ไปหาแม่ พร้อมกับขอโทษที่ไปก่อเหตุดังกล่าวไว้ ก่อนจะขอลาแม่ทางโทรศัพท์แล้วตกลงมาจากชั้น 4 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งหลังจากแม่ของผู้ก่อเหตุได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว จึงได้คืนโทรศัพท์มือถือและไอแพดของลูกชายให้กับแม่ผู้ก่อเหตุไป
พ.ต.อ.สิรภพกล่าวว่า ประเด็นที่ว่าผู้ก่อเหตุถูกแบล๊กเมล์จากกลุ่มแอบถ่ายใต้ดิน บังคับให้ผู้ก่อเหตุไปลงมือแอบถ่ายตามที่สาธารณะเพื่อนำคลิปไปขายต่อนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจสอบไม่พบประเด็นเชื่อมโยงดังกล่าว
ส่วนหญิงสาวผู้เสียหายที่ถูกตามแอบถ่ายในห้าง หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ติดใจมาเข้าแจ้งความแต่อย่างใด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะยังช็อกและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา