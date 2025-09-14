พยาน เผยนาที ไฟไหม้เรือด่วนเจ้าพระยา 3 ลำ ชี้เชือกขาด ทำเรือ 2 ลำ ลอยกลางแม่น้ำ

พยาน เผยนาที เพลิงไหม้เรือด่วนเจ้าพระยา 3 ลำ ชี้เชือกขาด ทำให้เรืออีก 2 ลำ ลอยกลางเจ้าพระยา
จากกรณีเพลิงไหม้เรือด่วนเจ้าพระยา ส่งผลให้มีเรือโดยสารไหม้เสียหาย จำนวน 3 ลำ เสียหายหนัก 2 ลำ และเสียหายเล็กน้อย 1 ลำ ที่บริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร เขตยานนาวา กทม.นั้น
ผู้สื่อข่าวสอบถาม นายทวีศักดิ์ เที่ยงธนศักดิ์ อายุ 47 ปี คนดูแลเรือ ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า โดยปกติเรือรอบสุดท้ายที่จุดเกิดเหตุ จะออกเวลา 17.40 น. ส่วนเรือที่ จ.นนทบุรี จะออกเร็วกว่า ประมาณเวลา 17.00 น. เมื่อเรือมา จะมาจอดเทียบที่ท่าแห่งนี้ จนกระทั่งช่วงประมาณทุ่มกว่า ตนได้เดินไล่เช็คไฟ และความเรียบร้อยที่เรือ เนื่องจากปกติเป็นคนนอนดึก ขณะที่ตนกำลังนอนอยู่เรือลำ ข้างๆที่เกิดเหตุไฟไหม้ สังเกตเห็นแสงไฟสะท้อนบนหลังคาเรือ
พบว่า มีไฟไหม้ จึงวิ่งไปหาถังดับเพลิง ซึ่งต้นเพลิงอยู่บริเวณท้ายเรือเป็นห้องน้ำ ตนจึงใช้ถังดับเพลิงจำนวน 2 ถัง รีบฉีด ไปที่เรืออีกลำ เพื่อให้เสียหายน้อยที่สุด ส่วนอีกลำไฟลุกไหม้จำนวนมาก ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร กระทั่งผ่านไปประมาณ 20 นาทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาถึง
นายทวีศักดิ์ เล่าอีกว่า ส่วนสาเหตุที่เรือลอยออกไปอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากไฟไหม้ที่เชือกจูงทำให้เรือหลุดออกจากกัน ส่งผลให้เรือจำนวน 2 ลำที่ลอยออกไป ไหม้เสียหายทั้งหมด และอีก 1 ลำที่อยู่ ท่าเรือเสียหายเล็กน้อย ซึ่งปกติเวลาจอดเรือ จะมีการเปิดไฟเพื่อป้องกันโจร แต่ยืนยันว่า ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ที่ทำให้ไฟลัดวงจร