ทักษิณ ตัดผมแล้ว! อยู่แดนพยาบาล เปิดกิจวัตรทำอะไรบ้าง อิ๊งค์-ครอบครัว จ่อเยี่ยม 10 โมง

‘ทักษิณ’ ตัดผมแล้ว! อยู่แดนพยาบาล ล่าสุดทำใจได้แล้ว เปิดกิจวัตรทำอะไรบ้าง ยืนยัน การเยี่ยมญาติวันนี้ ไม่มี VVIP ทนายเผยครอบครัวเตรียมเข้าเยี่ยม
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 กันยายน ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกรณี การคุมขัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งบังคับโทษ 1 ปี และเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) ครบ 5 วันที่ต้องกักโรคโควิด-19 ตามระเบียบของราชทัณฑ์แล้ว
พ.ต.ท.เชนกล่าวว่า การเข้าเยี่ยมนายทักษิณวันนี้ ถือเป็นวันแรก และทางเรือนจำฯ ยึดตามระเบียบการเยี่ยมญาติอย่างเง้มงวด ไม่มีการเยี่ยมแบบ VVIP ครอบครัวของนายทักษิณต้องเข้าเยี่ยมเหมือนญาติผู้ต้องขังรายอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งจะต้องเดินต่อแถวเรียงหนึ่ง ก่อนเข้าห้องเยี่ยม พร้อมพูดคุยผ่านกระจกใส ใช้โทรศัพท์พูดคุยสื่อสาร และญาติสามารถเข้าไปได้พร้อมกันทั้งหมด
ทั้งนี้ มีรายงานว่าสำหรับการคุมขังของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด และได้กักโรคโควิด-19 ครบ 5 วันตามระเบียบแล้ว
โดยล่าสุด ทางเรือนจำฯให้ นายทักษิณ ไปอยู่ที่ “แดนพยาบาล” ซึ่งรวมนักโทษผู้สูงอายุ พร้อมตัดผมตามระเบียบแล้ว ยังไม่ได้เริ่มให้ช่วยงานอะไร เพราะให้พักผ่อน คลายความเครียดก่อน
ส่วนสภาพจิตใจเบื้องต้นของนายทักษิณ เท่าที่สังเกตอาการ “ท่านทำใจได้แล้ว มียาโรคประจำตัวทานตลอด คอยอ่านหนังสือ และดูทีวีคลายเครียด” โดยวันนี้จะมีญาติและครอบครัวชินวัตรเดินทางมาเยี่ยมเป็นครั้งแรก เวลา 10.00 น.
อย่างไรก็ตาม วันนี้ เวลา 10.00 น. ทางครอบครัวชินวัตร จะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม โดยคาดว่าจะมีรายชื่อ ได้แก่
1.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ
2.นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของนางสาวแพทองธาร
3.น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ
4.นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา
5.นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโตของนายทักษิณ
6.น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ ภรรยาของนายพานทองแท้
ส่วนอีก 4 คนที่เหลือ คาดว่าจะเป็นบรรดาหลานๆ ของนายทักษิณ
ทนายทักษิณ ยื่นเอกสาร รอเข้าเยี่ยม
ต่อมา นายวิญญัติ ชาติมนตรี พร้อมทีมทนายความส่วนตัว ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึง ที่เรือนจำกลางคลองเปรม และเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรือนจำ ที่บริเวณศูนย์บริการร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เพื่อยื่นคำร้องขอเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ตามระเบียบของเรือนจำ หลังจากครบกำหนดการกักโรคและสามารถเข้าเยี่ยมได้
โดยบอกสั้นๆ ว่า วันนี้จะมีครอบครัวของนายทักษิณมาเข้าเยี่ยมประมาณ 4-5 คน และจะมีการให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าไปเยี่ยมนายทักษิณแล้ว