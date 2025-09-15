เสียงหนุนท่วม! ส.ก.ผ่านงบฯ เปลี่ยนลุค ‘จุดรอรถอนุสาวรีย์ฯ’ เชื่อมต่อเดินทาง ไม่มีสะดุด

สภากทม. ผ่านงบฯ 46.5 ล้าน เปลี่ยนภูมิทัศน์ ‘จุดรอรถอนุสาวรีย์ชัยฯ’ ทำทางเดินเพิ่มหลังคา เชื่อมต่อเดินทางไม่สะดุด ซัพพอร์ตผู้พิการ ผู้วัย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน แฟนเพจ ‘พรรคเพื่อไทย’ เปิดเผยความคืบหน้าว่า สภากรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า 46.5 ล้านบาท รวมทั้งโครงการ 90 ล้านบาท สำหรับ “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจุดรอรถประจำทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” โดย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย ยกมือสนับสนุนอย่างท่วมท้น แม้ก่อนหน้านี้จะมีการตั้งความเห็นเสนอตัดจาก ชั้นอนุ กมธ.ฯ
โดยโครงการนี้จะช่วยทำให้การเดินทางของชาวกรุงเทพฯ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อได้ครบวงจร ไม่สะดุด และตอบโจทย์การเดินทางของประชาชนอย่างแท้จริง มุ่งแก้ปัญหาที่สะสมมายาวนาน ทั้งปัญหาพื้นที่จุดรอรถเมล์ไม่เพียงพอ ไม่ต่อเนื่อง ขาดความปลอดภัย ความร่มรื่น และไม่เอื้อต่อคนเดินเท้า การปรับปรุงจะรวมถึงการสร้างทางเดินเชื่อมต่อแบบมีหลังคา (Covered Walkway) จุดรอรถเมล์ที่ยาวต่อเนื่อง จัดระบบการจอดรถเมล์ใหม่ เพิ่มต้นไม้ พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ใช้รถเข็น
โดยในที่ประชุม ณ พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ส.ก.พรรคเพื่อไทย แลกเปลี่ยนความเห็นและเล็งเห็นร่วมกันถึงความสำคัญของอนุสาวรีย์ชัยฯ ในฐานะศูนย์กลางการคมนาคมของกรุงเทพฯ ที่มีผู้คนสัญจรกว่าแสนคนต่อวัน จึงสนับสนุนการลงทุนครั้งนี้ เพราะโครงการนี้ไม่ใช่เพียง “การปรับปรุงภูมิทัศน์” แต่คือ การลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
“การโหวตผ่านงบในครั้งนี้คือการยืนยันว่า ส.ก.ตั้งใจผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์และจับต้องได้สำหรับประชาชน ได้ทั้งความสะดวก ปลอดภัย”
ส.ก.พรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากรุงเทพและชีวิตคนกรุงเทพในทุกมิติ