ระทึก กู้ภัยรุดดับเพลิง คอนโดย่านบางซื่อ พบไฟไหม้ ‘เตาไมโครเวฟ’
เมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 15 กันยายน ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดใกล้เคียงซอยกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 16.14 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน ถึงที่เกิดเหตุ ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ขณะนี้เพลิงสงบ เป็นเพลิงลุกไหม้ที่เตาไมโครเวฟ เสียหายเฉพาะเตาไมโครเวฟ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร