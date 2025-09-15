ยายวัย 83 โอนเงินแก๊งคอล 5 ล้าน จนท.บุกห้ามไม่ฟัง ยังฟ้องโจรว่าตำรวจมากวน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน AOC 1441 หรือ ศูนย์ One Stop Service หน่วยงานภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แก้ปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สน.พระโขนง และ สน.อุดมสุข เข้าตรวจสอบ
หลังมีการตรวจพบว่า หญิงวัย 83 ปี รายหนึ่ง มีลักษณะการโอนเงินผิดปกติ โดยมีการโอนเงินออกไปแล้วหลักหลายล้าน จึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านสวนหลวง
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านพักของ คุณยายกลับไม่ได้รับการให้ความร่วมมือ โดยเจ้าตัวไม่เชื่อว่ากำลังถูกหลอก พร้อมพยายามไล่ให้เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือให้กลับออกไป
ทั้งนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อม ได้ยินเสียงคุณยายพูดคุยโทรศัพท์กับปลายสาย แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อกวน ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรได้
เบื้องต้นมีรายงานว่าความเสียหายครั้งนี้มากถึง 5 ล้านบาท
