กองทัพเรือแจง กัมพูชารุกล้ำ 3 พื้นที่ จ.ตราด ยกหารือใน RBC ให้ออกพื้นที่-ห้ามต่อเติม

ทร.แจงปม กัมพูชารุกล้ำ 3 พื้นที่ จ.ตราด ทำหนังสือประท้วง ยกหารือใน RBC ให้ออกจากพื้นที่-ห้ามต่อเติม เผย กปช.จต ติดตามความคืบหน้าใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 15 กันยายน แหล่งข่าวจากกองทัพเรือ เปิดกรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการรุกล้ำอธิปไตยด้านพื้นที่จังหวัดตราด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ทางกองทัพเรือขอขอบคุณที่ช่วยนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณชนซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ตามมาตราส่วน 1:50000 ล้ำเข้ามาประกอบด้วย
จุดที่ 1 เป็นกองร้อย ตชด.825 (กัมพูชา)ซึ่งมีอาคารล้ำเข้ามาประมาณ 15 เมตร
จุดที่ 2 เป็นแนวคูเรตบริเวณสวนยาง ซึ่งมีบางส่วนของพื้นที่สวนยางล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิของประเทศไทย ประมาณ 125 เมตร
จุดที่ 3 เป็นกองร้อย ลว.ที่ 1 ของ พัน.ปชด.501ของกัมพูชา ซึ่งมีแนวคูเรตล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิของประเทศไทย ประมาณ 30 เมตร
ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าว กปช.จต. ดำเนินการทำหนังสือประท้วงตามขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปัจจุบันการประชุม คณะกรรมการส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ครั้งที่ 2 จังหวัดไพริน ประเทศกัมพูชา ได้ดำเนินการพูดคุยกับทางภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพบกกัมพูชา ดังนี้
1.ให้กำลังพลของฝ่ายกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวออกจากพื้นที่
2.จะต้องไม่มีการดำเนินการสร้างหรือขุดเพิ่มเติม หลังจากนี้ทาง กปช.จต. จะดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
อย่างไรก็ตาม กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังคงยืนยันเจตนารมณ์แน่วแน่ว่า จะปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง เพื่อไม่ให้เกิดการรุกล้ำอธิปไตยของชาติแม้แต่ตารางนิ้วเดียว