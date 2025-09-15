ในประเทศ

กองทัพเรือแจง กัมพูชารุกล้ำ 3 พื้นที่ จ.ตราด ยกหารือใน RBC ให้ออกพื้นที่-ห้ามต่อเติม

ทร.แจงปม กัมพูชารุกล้ำ 3 พื้นที่ จ.ตราด ทำหนังสือประท้วง ยกหารือใน RBC ให้ออกจากพื้นที่-ห้ามต่อเติม เผย กปช.จต ติดตามความคืบหน้าใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน แหล่งข่าวจากกองทัพเรือ เปิดกรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการรุกล้ำอธิปไตยด้านพื้นที่จังหวัดตราด​ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ทางกองทัพเรือขอขอบคุณที่ช่วยนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณชนซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ตามมาตราส่วน 1:50000​ ​ล้ำเข้ามาประกอบด้วย

จุดที่ 1 เป็นกองร้อย​ ​ตชด.825​ (กัมพูชา)​ซึ่งมีอาคารล้ำเข้ามาประมาณ​ 15 เมตร

จุดที่ 2 เป็นแนวคูเรตบริเวณสวนยาง​ ซึ่งมีบางส่วนของพื้นที่สวนยางล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิของประเทศไทย​ ​ประมาณ 125 เมตร

จุดที่ 3 เป็นกองร้อย​ ลว.ที่ 1​ ของ​ พัน.ปชด.501ของกัมพูชา​ ซึ่งมีแนวคูเรตล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิของประเทศไทย​ ประมาณ 30 เมตร​

ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่​ดังกล่าว​ กปช.จต.​ ดำเนินการทำหนังสือประท้วงตามขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้ว​ ซึ่งในปัจจุบันการประชุม​ คณะกรรมการส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ​(RBC​) ครั้งที่ 2 จังหวัดไพริน ประเทศกัมพูชา ได้ดำเนินการพูดคุยกับทางภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพบกกัมพูชา​ ดังนี้

1.ให้กำลังพลของฝ่ายกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวออกจากพื้นที่

2.จะต้องไม่มีการดำเนินการสร้างหรือขุดเพิ่มเติม หลังจากนี้ทาง​ กปช.จต.​ จะดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

อย่างไรก็ตาม​ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด​ ยังคงยืนยันเจตนารมณ์แน่วแน่ว่า​ จะปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง​ เพื่อไม่ให้เกิดการรุกล้ำอธิปไตยของชาติแม้แต่ตารางนิ้วเดียว