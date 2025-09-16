อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตำรวจภาค 1 จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพปราบปรามคนร้ายข้ามชาติสอนดูหนังสือเดินทางจริง-ปลอม

ที่ตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบช.ฯ ช่วยราชการ ภ.1 ประธานฯ พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก.ภ.1 พร้อมด้วย รอง ผบก.ในสังกัด ภ.1, คณะวิทยากร และข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจ เพื่อปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ภัคพงศ์ เข้าร่วมบรรยาย และแนะนำผู้เข้าการรับการอบรม ในเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการดูและใช้หนังสือเดินทาง การตรวจดูวีซ่าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 2522 และแนะนำบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การดูหนังสือเดินทางจริงและหนังสือเดินทางปลอม การตรวจดูวีซ่าและ ว่าจริงหรือปลอม เคสสำคัญในการตรวจค้นจับกุม ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1

