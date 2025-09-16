จับไกด์เถื่อนชาวอินเดีย ขณะนำนักท่องเที่ยวเข้าสวนสัตว์ที่พัทยา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เชื้อพลากิจ ผกก.2 บก.ทท.1 เปิดเผยว่าสั่งการให้ พ.ต.ต.สมชนก ชัยประเสริฐสกุล สว.กก.2 บก.ทท.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ในแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในการปราบปรามทัวร์เถื่อน-มัคคุเทศก์เถื่อน ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 15 ก.ย.เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 พบ Mr. Sin (นามสมมติ) ชาวอินเดีย กำลังพานักท่องเที่ยวต่างชาติท่องเที่ยวที่สวนเสือพัทยา พร้อมอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว อันเป็นการทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ พ.ต.ต.สมชนก จึงนำกำลังติดตามและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมถึงเมืองหิมะพัทยา ก่อนแสดงตัวเพื่อทำการตรวจสอบ พบว่า Mr. Sin ไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และได้รับงานเป็นมัคคุเทศก์จากบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในพัทยา จึงแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยในส่วนของบริษัททัวร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.ต.สมชนก กล่าวว่าหากประชาชนท่านใด พบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับทัวร์เถื่อน-ไกด์เถื่อน สามารถแจ้งได้ทางแอพพลิเคชั่น Thailand Tourist Police หรือสายด่วนตำรวจท่องที่ยว โทร. 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง