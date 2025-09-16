เขมรป่วนไม่เลิก! บุกทำลายรั้วลวดหนาม บ้านหนองหญ้าแก้ว ทหารกัมพูชายืนประกบสังเกตการณ์

เขมรป่วนไม่เลิก! บุกทำลายรั้วลวดหนาม บ้านหนองหญ้าแก้วอีกแล้ว มีทหารกัมพูชายืนประกบสังเกตการณ์ ขณะที่ชาวเน็ตแห่หนุนสร้างกำแพงกั้นถาวร
เมื่อวันที่ 16 กันยายน เฟซบุ๊กเพจ “ชุมชนคนรักบ้านขนาดมอญ” โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “ด่วนชาวเขมรบุกทำลายรั้วลวดหนาม บ้านหนองหญ้าแก้ว 16 ก.ย.68 ชาวบ้านจากฝั่งกัมพูชาหลายคนเข้ามาใกล้แนวรั้วลวดหนาม พร้อมถือไม้และพยายามรื้อทำลาย ขณะที่ทหารกัมพูชายืนสังเกตการณ์อยู่ ประเทศไทยไม่ใช้กฎหมายก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆ”
ขณะที่ชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการสร้างกำแพงแทนรั้วลาดหนาม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก อาทิ เนี้ยแค่ลวดหนามมันก็เป็นแบบนี้เราถึงต้องสร้างกําแพงไง, เมื่อความเด็ดขาดไม่มี ก็เหนื่อยกันต่อไป เป็นต้น