บิ๊กต่ายใช้ ‘ดิไอคอน โมเดล’ ตร.ทั่วประเทศรับแจ้งอายัดบัญชี ดีเอสไอฮึ่มหวย-พนันออนไลน์เสี่ยงระงับธุรกรรม
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระงับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีผู้บัญชาการหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้ผ่านระบบการประชุมทางไกลมีตำรวจเฝ้าฟังทั่วประเทศ
ผบ.ตร.กล่าวว่า ขณะนี้ทราบดีว่าเกิดปัญหาผู้ประกอบธุรกิจการค้าส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบถูกธนาคารระงับบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ได้วางแนวทางการบริหารรับแจ้งความเกี่ยวกับการถูกระงับการทำธุรกรรมทางการเงินชั่วคราว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศ โดยใช้ “ดิไอคอน โมเดล” เป็นแนวทางการปฏิบัติ กำชับให้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศต้องรับแจ้งความผู้เสียหายทุกราย ผู้เสียหายต้องสามารถยืนยันข้อมูลตัวตน 5 ข้อให้ถูกต้อง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัญชีธนาคาร และชื่อธนาคาร เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างตัวตนเป็นผู้บริสุทธิ์ ให้แจ้งความพร้อมยืนยัน 5 ข้อมูล ได้ที่โรงพักทั่วประเทศ และสายด่วน 1599 หากพบว่าเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้แอดมินแต่ละสถานีตำรวจรวบรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์ PCT ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ PCT จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์ AOC พิสูจน์ทราบเพื่อดำเนินการปลดล็อกโดยเร็ว แต่หากพบว่าเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริง ๆ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
ผบ.ตร.กล่าวว่า นอกจากประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกระงับการทำธุรกรรมทางการเงินชั่วคราว จะสามารถแจ้งเพื่อปลดล็อกทางสายด่วนศูนย์ AOC 1441 และทางสถานีตำรวจทั่วประเทศแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้เปิดสายด่วน 1599 ในการช่วยเสริมการปฏิบัติให้กับศูนย์ AOC ในการรับแจ้งความอีกช่องทางหนึ่ง ผบ.ตร. มอบหมายให้จเรตำรวจแห่งชาติ และผอ.ศปอส.ตร. ประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และธนาคารแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและบูรณาการการทำงานร่วมกัน พร้อมกำชับให้ ผบช.น., ผบช.ภ.1-9, ผบก.น.1-9, ผบก.ภ.จว. กำกับดูแล ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ให้เข้าใจขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และสื่อสารให้ผู้เสียหายเข้าใจ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับแจ้งหรือไม่ดำเนินการใด ๆ และห้ามเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้เสียหายทุกกรณี หากพบข้อบกพร่องให้หน่วยพิจารณาอย่างเด็ดขาดต่อไป กำชับไปที่ 191 และ 1599 ช่วยรองรับในการแก้ปัญหาให้ผู้เสียหายที่เกิดขึ้นขณะนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผู้ทำผิดกฎหมาย อย่างการซื้อหวยออนไลน์ – การพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย เพจ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกมาเตือน ระบุว่ากลุ่มนี้ เสี่ยงถูก อายัดบัญชี ทันที แม้เป็นแค่ “ผู้ซื้อ” ข้อความทั้งหมดระบุ หยุด! หวยออนไลน์ – การพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย เสี่ยงถูก อายัดบัญชี ทันที แม้เป็นแค่ “ผู้ซื้อ” ซื้อลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมาย ผ่านคนขายจริง หรือแอปฯ เป๋าตัง ปลอดภัยกว่าเยอะ!
ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วน ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น เห็นด้วยในการเอาจริงเอาจัง แต่ก็มองว่า อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปจัดการกับต้นตอด้วย เช่น ต้นทางเว็บไซต์พนันต่างๆ ควรปราบปรามให้หมดสิ้น