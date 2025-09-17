รองจ๋อ-ผู้การอ๊ะ เปิดโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใช้โซเชียล กองร้อยน้ำหวาน

รองจ๋อ-ผู้การอ๊ะ เปิดโครงการพัฒนา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันใช้โซเชียล พร้อมมอบ “ลิปสติก” แทนความขอบคุณ กองร้อยน้ำหวาน
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. มอบให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.อคฝ. พ.ต.อ.โรจนินทร์ ทองใบ รอง ผบก.อคฝ. พ.ต.อ.สมชาย เอื้อทยา รอง ผบก.อคฝ. เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “การสร้างสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (กองร้อยน้ำหวาน)”
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่าโครงการดังกล่าว เป็นแนวคิดที่เริ่มจากการมอบนโยบายการบริหารราชการของ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ซึ่งหนึ่งในนโยบายหลัก คือการมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่ตำรวจพึงมี อย่างเต็มที่รวมถึงการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ โดย พล.ต.ท.สยาม กำชับการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการของ ตร. และไมอบนโยบายการบริหารราชการของ บช.น. ซึ่งเน้นย้ำการมุ่งเน้นการดูแลสวัสดิการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวอีกว่านโยบายของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว จึงถูกนำมาถ่ายทอดและเกิดโครงการที่ดี ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อคฝ. เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ ในชีวิตประจำวันรวมถึงเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดยรวม ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว มิได้เป็นเพียงช่องทางการสื่อสาร หรือเพื่อการบันเทิงเท่านั้น แต่หากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจ และยังเป็นการปฎิบัติการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ เสมือนเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสื่อสารระหว่างตำรวจและประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว
รองผบช.น. กล่าวว่าโครงการดังกล่าวมี พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.3 บก.สส.บช.น. และ ร.ต.อ. เลิศวริศ เลิศวรปรีชา รอง สว.ปฏิบัติราชการ บช.น. พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณธัญญาเรศ เองตระกูล และคณะวิทยากร ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้เทคนิคและประสบการณ์ หากข้าราชการตำรวจที่ได้เข้าร่วมโครงการและเรียนรู้เทคนิคต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างอาชีพออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ และโอกาสที่ดีแก่ตัวเจ้าที่ตำรวจและครอบครัว
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า ร่วมทำงานภาคสนามพร้อมกับกองร้อยน้ำหวาน กลางแดด กลางฝน ทุกคนเสียสละ เพื่อดูแลประชาชน เป็นภาพที่เห็นแล้วน่าภาคภูมิใจที่ผู้หญิงสง่างาม ตั้งใจอยากเห็นน้องๆกองร้อยน้ำหวาน สุขภาพแข็งแรง และสวยงาม จึงมอบลิปสติกให้ทุกคนไว้ใช้งานแทนคำขอบคุณ สุดท้ายขอให้การอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และราชการต่อไป