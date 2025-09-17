‘ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์’ ฉลองใหญ่ครบรอบ 25 ปี! โชว์แฟชั่นสะท้อนตัวตน หวังยกระดับออกแบบไทยสู่สากล

‘ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์’ ฉลองใหญ่ครบรอบ 25 ปี โชว์แฟชั่นสะท้อนตัวตน ดันอุตสาหกรรมออกแบบสู่สากล
เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ที่ EM Tower ชั้น 14 EM Skye ศูนย์การค้า Emspere กรุงเทพฯ CHANAPATANA International Design Institute ได้มีการจัดงานครบรอบ 25 ปี CIDI สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ และนิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาประจำปี 2568 รุ่นที่ 23 ซึ่งนำเสนอคอลเล็คชั่น ภายใต้แนวคิด “การสะท้อน” เพื่อสะท้อนกลับตัวตนผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย อันเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบ และส่งเสริมภาคเศรษฐกิจระดับประเทศสู่สากล นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคนในแวดวงบันเทิง มาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ยุ่น-ภูษนุ วงศาวณิชชากร และมีมี่-หฤทัยภัทร พัทธนนปภังกร เป็นต้น
นายสิทธิพัฒน์ ธนสารสิน ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบชนาพัฒน์ กล่าวว่า งานเฉลิมฉลองครบ 25 ปี ของ CIDI ชนาพัฒน์ จัดร่วมกับงานแฟชั่นโชว์ของน้องๆ เป็นความภาคภูมิใจของสถาบัน นอกจากงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในแวดวงดีไซน์ก็กลับมาร่วมงานในครั้งนี้
การที่ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านแฟชั่นออกมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มแรกมาจากเป็นโรงเรียนเล็กๆ แล้วก็ได้รับความสนใจ จากนักเรียน 10 คน ปัจจุบันก็มีนักเรียนที่จบไปแล้วหลักพันคน แล้วยังสร้างแบรนด์มากกว่า 300 แบรนด์ ทำให้มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์บุคลากรดีๆ ต่อไป
“นักเรียนที่มาเรียนก็มีมากขึ้นทุกปีแต่ช่วงเวลาที่ยากคือช่วงโควิดแต่เราก็ผ่านมาได้ ทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มีการปรับหลักสูตรให้ทันต่อโลกเสมอมา หลักสูตรที่นิยมต้องบอกว่าเรามี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) และ หลักสูตรออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ (Interior and Product Design) ซึ่งได้รับความนิยมพอๆกัน
แนวโน้มของแฟชั่นในประเทศไทยมีแนวโน้มจะโตขึ้น เรามองว่าแฟชั่นดีไซน์และอินทีเรียดีไซน์ เป็น 2 ในปัจจัย 4 ซึ่งปัจจุบันเจเนอเรชั่นใหม่ให้ความสนใจในแง่ของแฟชั่นมากขึ้น มองว่าในตลาดและอุตสาหกรรมยังเติบโตได้อีกมาก เปรียบกับ 20 ปีก่อนที่เราเป็นแค่ผู้ผลิตแต่ในปัจจุบันเรามีแบรนด์ที่ส่งออกเกิดขึ้นมากมาย สำหรับคนที่อยากมาเรียนกับเราไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านดีไซน์ เพียงมีวุฒิม.6 ก็สามารถมาเรียนกับเราได้” นายสิทธิพัฒน์เผย
ด้าน น.ส.ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9 สาขาหลักสูตรออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ (Interior and Product Design) เผยว่า แฟชั่นสามารถต่อยอดไปยังอื่น ๆ ได้ ตอนนี้เรามีเอไอที่เป็นเครื่องช่วยผ่อนแรงให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ถ้ารู้จักหลักการ ซึ่งตนก็ได้รับจากที่นี่เช่นกัน และยิ่งในปัจจุบันมีเทรนด์เกี่ยวกับการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทุกอุตสาหกรรมต้องมีเรื่องของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
“อย่างเราทำงานในวงการบันเทิงแฟชั่นสำคัญมากๆ ยิ่งฟาสแฟชั่นที่มาเร็วไปเร็วทำให้เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติฟุ่มเฟือย ถ้าเสื้อผ้าหนึ่งตัวถ้าเราใช้วัสดุที่อยู่ได้นาน ออกแบบดีๆ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมบางตัวก็สามารถใส่ได้เป็น 10 ปี ถ้าผลิตออกมาได้ก็จะส่งผลดีทั้งกับผู้ใส่และโลกในนี้ ซึ่งอยากให้กำลังใจผู้ประกอบการแม้เรื่องนี้อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าทำได้มันก็จะดี” นางสาวศิรพันธ์ชี้