ชุมชนบึงบัว คว้ารางวัลใหญ่ ‘ริมคลองน่ามอง’ ปี68 – กทม.คัดเข้ม 91 แห่ง ตบเท้าส่งประกวด-ดูแลพื้นที่คึกคัก

ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง คว้ารางวัลใหญ่ ‘ชุมชนริมคลอง น่ามอง น่าอยู่68’ – กทม.คัดเข้ม 91 แห่ง ตบเท้าส่งประกวดคึกคัก ‘ชัชชาติ’ หวังชาวกรุงใส่ใจดูแลพื้นที่ตัวเอง
เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา 13.45 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองที่โดดเด่น ภายใต้โครงการชุมชนริมคลอง น่ามอง น่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2568
โดยมี นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร, นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต ชุมชนที่ได้รับรางวัล ชุมชนที่เข้าร่วมประกวด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
นายชัชชาติ กบ่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนริมคลอง น่ามอง น่าอยู่ ประจำปี 2568 นับว่าเป็นครั้งแรกที่สำนักสิ่งแวดล้อมจัดการประกวดชุมชนริมคลอง ซึ่งชุมชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมริมคลองอย่างโดดเด่น
“ความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชน ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดชุมชนริมคลอง น่ามอง น่าอยู่ในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในอนาคตอาจจะขยายจาก 1 ชุมชนริมคลองต่อเนื่องไป 3-4 ชุมชนที่อยู่ในคลองเดียวกัน ร่วมกันพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” นายชัชชาติกล่าว
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการชุมชนริมคลอง น่ามอง น่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “ความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชนริมคลอง น่ามอง น่าอยู่ ในบริบทของกรุงเทพมหานคร” ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลอง และเชิดชูเกียรติชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองที่โดดเด่น จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านแผนงานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลอง 2. ด้านการจัดการมูลฝอย 3. ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว 4. ด้านการจัดการภูมิทัศน์ 5. ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 6. ด้านนวัตกรรมและการมีจุดเช็กอิน
โดยสำนักงานเขตได้พิจารณาส่งชุมชนเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 91 ชุมชน แบ่งประเภทตามขนาดชุมชน ได้แก่ ชุมชนขนาดเล็ก (S) มีบ้านเรือนไม่เกิน 140 ครัวเรือน จำนวน 41 ชุมชน ชุมชนขนาดกลาง (M) มีบ้านเรือน 141-499 ครัวเรือน จำนวน 40 ชุมชน และชุมชนขนาดใหญ่ (L) มีบ้านเรือนไม่ต่ำกว่า 500 ครัวเรือน จำนวน 10 ชุมชน โดยมีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกผลการดำเนินการ 5 อันดับแรกในแต่ละประเภท เพื่อรับเงินรางวัล โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะทำให้ชุมชนของกรุงเทพมหานครมีขวัญกำลังใจและพลังขับเคลื่อนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
สำหรับผลการตัดสินการประกวดชุมชนริมคลอง น่ามอง น่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2568 แบ่งประเภทตามขนาดชุมชน มีชุมชนที่ได้รับโล่รางวัล ประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 15 ชุมชน ดังนี้
- ประเภทชุมชนขนาดเล็ก (S) จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนคลองบางน้อย เขตตลิ่งชัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ เขตดอนเมือง รางวัลชมเชย ชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ เขตทุ่งครุ และชุมชนหมู่ 5 เขตคันนายาว
- ประเภทชุมชนขนาดกลาง (M) จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์ เขตหนองจอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนเจริญพัฒนา เขตสวนหลวง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ รางวัลชมเชย ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย และชุมชนลำสลิดทองพัฒนา เขตหนองจอก
- ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ (L) จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3 เขตบางคอแหลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร เขตบางเขน รางวัลชมเชย ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง และชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย
นอกจากนี้ มีชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร จำนวน 12 ชุมชน ดังนี้
- ประเภทชุมชนขนาดเล็ก (S) จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนมติมิตร เขตทุ่งครุ ชุมชนศาลาลอย เขตวัฒนา ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ ชุมชนฮิดายะห์พัฒนา เขตสะพานสูง และชุมชนวัดบางบอน เขตบางบอน
- ประเภทชุมชนขนาดกลาง (M) จำนวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง ชุมชนธรรมสาธิต เขตพระโขนง ชุมชนรัตนจีระ เขตราษฎร์บูรณะ ชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ เขตบางเขน
- ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ (L) จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนรามอินทราเนรมิต เขตมีนบุรี