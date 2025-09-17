เตือน 3 ภาค 52 จว. เฝ้าระวังท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาก เขื่อนระบายน้ำเพิ่มขึ้น 18-24 ก.ย.

ปภ. เตือน 52 จว.เหนือ อีสานและกลาง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม และเขื่อนระบายน้ำเพิ่มขึ้นช่วง 18 -24 ก.ย.
เมื่อวันที่ 17 กันยายน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มีประกาศฉบับที่ 22/2568 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ระดับน้ำแม่น้ำโขง และแม่น้ำเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน คาดการณ์สภาพอากาศพบว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และได้ประเมินวิเคราะห์สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เนื่องจากระบายไม่ทัน ในระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน ดังนี้
พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม รวม 35 จังหวัด ภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (อำเภอขุนยวม แม่สะเรียง และอำเภอสบเมย) เชียงใหม่ (อำเภออมก๋อย) เชียงราย (อำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย เชียงของ เชียงแสน และอำเภอแม่จัน) น่าน (อำเภอแม่จริม และอำเภอเวียงสา) ตาก (อำเภอท่าสองยาง พบพระ แม่ระมาด สามเงา และอำเภออุ้มผาง) กำแพงเพชร (อำเภอคลองลาน และอำเภอปางศิลาทอง) พิษณุโลก (อำเภอนครไทย และอำเภอเนินมะปราง) เพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่า เขาค้อ วิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ) และนครสวรรค์ (อำเภอแม่เปิน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ เลย (อำเภอวังสะพุง) หนองคาย (อำเภอเมืองหนองคาย) อุดรธานี (อำเภอเมืองอุดรธานี กุมภวาปี กู่แก้ว ไชยวาน โนนสะอาด วังสามหมอ และอำเภอศรีธาตุ) สกลนคร (อำเภอวานรนิวาส วาริชภูมิ และอำเภออากาศอำนวย) นครพนม (อำเภอนาแก) มุกดาหาร (อำเภอดงหลวง และอำเภอหนองสูง) กาฬสินธุ์ (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ท่าคันโท ยางตลาด สามชัย หนองกุงศรี และอำเภอห้วยเม็ก) ชัยภูมิ (อำเภอเทพสถิต และอำเภอหนองบัวแดง) ขอนแก่น (อำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง) มหาสารคาม (อำเภอชื่นชม)
ร้อยเอ็ด (อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ธวัชบุรี พนมไพร เมืองสรวง เสลภูมิ หนองพอกและอำเภออาจสามารถ) ยโสธร (อำเภอคำเขื่อนแก้ว) อำนาจเจริญ (อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา พนา และอำเภอลืออำนาจ) นครราชสีมา (อำเภอเมืองนครราชสีมา ครบุรี จักราช ชุมพวง โชคชัย โนนแดง โนนสูง ปักธงชัย พิมาย สีคิ้ว สูงเนิน และอำเภอหนองบุญมาก) บุรีรัมย์ (อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กระสัง ชำนิ นางรอง พลับพลาชัย ลำปลายมาศ สตึก หนองกี่ และอำเภอหนองหงส์) สุรินทร์ (อำเภอเมืองสุรินทร์ กาบเชิง ชุมพลบุรี ท่าตูม ปราสาท ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สังขะ และอำเภอสำโรงทาบ) ศรีสะเกษ (อำเภอขุขันธ์ ขุนหาญ และอำเภอปรางค์กู่) และอุบลราชธานี (อำเภอกุดข้าวปุ้น เขมราฐ เดชอุดม ตระการพืชผล ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย นาเยีย น้ำขุ่น น้ำยืน บุณฑริก พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ และอำเภอสิรินธร)
ภาคกลาง จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก (อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอบ้านนา) ปราจีนบุรี (อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี) สระแก้ว (อำเภอเมืองสระแก้ว ตาพระยา และอำเภอวัฒนานคร) ฉะเชิงเทรา (อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอสนามชัยเขต) ชลบุรี (อำเภอบางละมุง และอำเภอศรีราชา) ระยอง (อำเภอเมืองระยอง ปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา) จันทบุรี (อำเภอแก่งหางแมว ขลุง เขาคิชฌกูฏ และอำเภอมะขาม) และตราด (อำเภอเมืองตราด เขาสมิง คลองใหญ่ บ่อไร่ เกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด)
พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุเก็บกัก รวม 41 จังหวัด บริเวณจ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง สุราษฎร์ธานี และกระบี่
พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวม 7 จังหวัด บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของ แม่น้ำสาย บริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แม่น้ำยม บริเวณอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แม่น้ำแควน้อย บริเวณอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ลำน้ำยัง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แม่น้ำชี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แม่น้ำมูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสม บริเวณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มส่งผลกระทบพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ จ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบจากกรณีเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น และล้นตลิ่ง ได้แก่ บริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน้อย อำเภอเสนา และอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมืองสิงห์บุรี อินทร์บุรี และอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และเฝ้าระวังกิจกรรมการใช้น้ำและการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานแจ้ง 52 จังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมพร้อมรับมือโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยง รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ให้พร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยขึ้นในพื้นที่