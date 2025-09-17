บิ๊กเต่า จ่อออกหมายจับล็อต 2 คดีวัดพระบาทน้ำพุ ขยายผลสอบเงินวัดโสธร 8 พันล้านบาท

บิ๊กเต่า ลั่นจ่อหมายจับล็อต 2 คดีวัดพระบาทน้ำพุ – ขยายผลสอบเงินวัดโสธรฯ 8 พันล้าน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 17 กันยายน ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเรื่องวัดพระบาทน้ำพุว่า เป็นการประชุมรอบแรกในการสรุปการทำงาน ภาพรวมมีความชัดเจนในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆของวัด แต่เรื่องของการดำเนินคดีในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเส้นของวัด คิดว่าหลังจากนี้จะมีความชัดเจนมากเรื่อยๆ
เมื่อถามถึงหมายจับผู้ต้องหาในล็อตที่สอง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่าเป็นเรื่องที่เรากำลังเรียกสอบ ในส่วนของอดีตเจ้าอาวาสมีความคืบหน้าเยอะในความเกี่ยวข้องในเรื่องของเงินวัด คาดว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหลายกรรม ทั้งในเรื่องเอาเงินวัดไปซื้อทรัพย์ต่างๆ เช่น ที่ดิน เรื่องนี้ เป็นกรณีต่างกรรมต่างวาระ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรากำลังเรียกมาสอบปากคำอยู่ โดยเฉพาะมูลนิธิต่างๆ และผู้ที่ยืมเงินวัดไปโดยที่ไม่มีเหตุ และนำเงินมาคืนแต่ยังชี้แจงไม่ได้ ซึ่งเป็นคนที่เราพูดถึงกันเป็น พระ และ เจ้าหน้าที่ต่างๆ ในส่วนดารานักแสดงยังไม่มีเกี่ยวข้องในประเด็นนี้
ส่วนการประชุมในวันนี้เป็นประชุมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา รวมถึงคณะกรรมการที่นาย สุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการแต่งตั้งขึ้นมาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ในที่ประชุมมีการพูดคุยกันแต่เป็นคนละเรื่องที่ บก.ปปป. ทำ เพราะเราดูแลในเรื่องสีกากลอฟ์ที่เรามีพยานหลักฐานในส่วนหนึ่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะเข้าไปสอบปากคำเพิ่ม และรวบรวมพยานหลักฐาน และก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดนึงทำเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงและเงินภายในวัดวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว
ซึ่งเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันนอกรอบ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ทางสำนักพุทธก็มีหน้าที่ชี้แจงว่ามีอะไรที่ต้องตรวจสอบบ้าง ก็ให้ดำเนินการตรวจสอบในส่วนนั้นไป และหลังจากนี้ในส่วนของ บก.ปปป. จะเข้าไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ป.ป.ช,ป.ป.ท.,ปปง. และ สตง. เนื่องจากวัดดังกล่าวเคยมีหนังสือร้องเรียน ควรที่จะลงไปตรวจสอบในเชิงรุกเพื่อความโปร่งใสของวัด เพราะวัดดังกล่าวเป็นวัดที่มีเงินหมุนเวียนมหาศาลประมาณ 8 พันล้านบาท