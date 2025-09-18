ทบ.เปิดไทม์ไลน์ ม็อบเขมร ป่วนบ้านหนองหญ้าแก้ว-ทำร้านจนท.ไทย จนถูกยิงแก๊สน้ำตา

ทบ.เปิดไทม์ไลน์ ชาวกัมพูชา รอคณะIOT เดินทางกลับ ระดมคน 6 คันรถ ป่วนบ้านหนองหญ้าแก้ว ระดมคนรื้อลวดหนาม ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทย จนถูกยิงแก๊สน้ำตา-กระสุนยาง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ได้สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2568 กรณี ชาวกัมพูชา บุกรื้อรั้วลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว และทำร้ายเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน จึงมีการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางดังต่อไปนี้
เวลา 13.45 คณะ IOT เดินทางถึง จต.ส.34 (บ้านหนองหญ้าแก้ว) อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จาก ผบ.ฉก.12
เวลา 14.10 คณะ IOT ทั้ง 2 ฝ่ายลงพื้นที่ พูดคุย ณ แนวลวดหนามป้องกันตนเอง บ้านหนองหญ้าแก้ว คณะ IOT ตรวจพื้นที่ ที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามรื้อแนวลวดหนาม
เวลา 15.10 คณะ IOT (ฝ่ายไทย) เดินทางกลับ
เวลา 16.00 ฝ่ายไทยเข้าเสริมแนวป้องกันให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น
เวลา 16.06 ฝ่ายกัมพูชานำประชาชน ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก พระสงฆ์ เข้ามากดดันบริเวณแนวลวดหนาม
เวลา 16.17 จากภาพถ่ายทางอากาศตรวจพบ ขบวนรถจำนวน 6 คัน ของฝ่ายกัมพูชา คาดว่าเป็นการเพิ่มเติมกำลัง
เวลา 16.20 ฝ่ายกัมพูชาเริ่มเปิดฉากรื้อแนวลวดหนาม
เวลา 16.23 ฝ่ายไทยนำกำลังชุดควบคุมฝูงชนเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติตามกฎการควบคุมฝูงชนจากเบาไปหาหนัก เริ่มต้นจากการแจ้งเตือน พร้อมใช้แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง ประชาชนกัมพูชา ขว้างไม้ ก้อนหิน หนังสติ๊ก กระทำต่อฝ่ายเรา ชุดควบคุมฝูงชนใช้รถ LRAD แก๊สน้ำตา กระสุนยาง สลายการชุมนุม ชาวบ้านกัมพูชาถอยออกจากแนวปะทะ เนื่องจากแก๊สน้ำตา
เวลา 16.45 ฝ่ายไทยกำลังดำเนินการวางแนวลวดหนามและเสริมความมั่นคงด้วยยางรถยนต์ ประชาชนกัมพูชายังปักหลักในพื้นที่ และตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง
เวลา 17.00 สถานการณ์ยังไม่สงบ โดยทางประชาชนฝ่ายกัมพูชายังพากันปลุกระดมให้ต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ประกาศแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาดูแลประชาชนของฝ่ายตนเองให้อยู่ในความสงบ และใช้เครื่องส่งคลื่นสัญญาณเสียงเพื่อสลายการชุมนุมของประชาชนกัมพูชา
เวลา 18.30 ประชาชนกัมพูชาถอนตัวออกจากแนวปะทะ และกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรา ถอนตัว เหตุการณ์ทั่วไปกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
จากเหตุการณ์บ้านหนองหญ้าแก้ว ฝ่ายไทยได้ใช้มาตรการควบคุมฝูงชนปฏิบัติในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง และยังคงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ ฝ่ายกัมพูชายังคงมีมวลชนบางส่วนที่ยังปักหลักดูสถานการณ์ในพื้นที่