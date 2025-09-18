แนวกันท่วมพร้อม! กทม.กั้นยาวๆ 88 กม. – ตั้งเครื่องสูบน้ำ สำรองบิ๊กแบ๊ก 9.1 แสนใบ

แนวกันท่วมพร้อม! กทม.อุดฟันหลอ กั้นยาวๆ 88 กิโลเมตร – สำรองบิ๊กแบ๊กอีก 914,800 ใบ เช็กกำลังระบายน้ำ รับทะเลหนุน-น้ำเหนือหลาก พร้อมตั้งเครื่องสูบ กันท่วมกรุงเทพฯชั้นใน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายเจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน มีหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 14 ก.ย. 68 ระบุว่า จากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องบริเวณตอนบนด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น
จึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,000-2,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 40-60 เซนติเมตร และจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยนาท บริเวณ ต.โพนางดำออก และบ้านท่าทราย อ.สรรพยา, จ.สิงห์บุรี วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี และวัดเสือข้าม อ.เมืองสิงห์บุรี รวมถึง จ.อ่างทอง บริเวณวัดไชโย ต.เทวราช อ.ไชโย อ.ป่าโมก รวมทั้งคลองโผงเผง และ จ.พระนครศรีอยุธยา ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ รวมถึงพื้นที่แม่น้ำน้อย สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ และคลองบางบาลประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง มีร่องมรสุมพาดผ่าน กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุม ทำให้มีฝนตกในบางพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง รวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ และแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) นั้น
นายเจษฎากล่าวว่า กรุงเทพมหานคร จึงได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งการประสานความร่วมมือกรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมแผนรองรับมวลน้ำดังกล่าว โดยตรวจสอบความพร้อมของเเนวป้องกันน้ำท่วม ซึ่งมีความยาวตามแนวริมเเม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย เเละคลองมหาสวัสดิ์ รวมทั้งสิ้น 88 กิโลเมตร
โดยเเบ่งเป็นเเนวป้องกันฯในส่วนของ กรุงเทพมหานคร 80 กิโลเมตร ส่วนอีก 8 กม. ที่เหลือประกอบด้วยเเนวป้องกันฯในส่วนพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น 3.65 กิโลเมตร กับเเนวป้องกันน้ำฯที่ยังไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้หรือเป็นเเนวฟันหลอ 4.35 กิโลเมตร
นายเจษฎา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือหลากแล้วเสร็จ 100% โดยมีระดับความสูงอยู่ที่ +2.40 ม.รทก.ถึง +2.70 ม.รทก.(เมตร.ระดับทะเลปานกลาง)
สำหรับ บริเวณที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแนวป้องกันฯ ได้ดำเนินการเรียงกระสอบทรายเช่นเดียวกับแนวฟันหลอ ในส่วนของบ้านเรือนชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ และพื้นที่จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำตามแนวริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบ ได้ดำเนินการเรียงกระสอบทรายบริเวณพื้นทางเดินเเละจุดพื้นที่ต่ำของชุมชนนอกที่อยู่นอกเเนวเพื่อป้องกันน้ำจากเเม่น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนบ้านเรือน รวมไปถึง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามชุมชนนอกเเนวเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที รวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบางพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำจากเเม่น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นใน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังตามเเนวริมเเม่น้ำโดยเฉพาะในช่วงที่มีระดับน้ำสูงสุดรอบวันตามข้อมูลฐานน้ำของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
ขณะเดียวกัน ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบระบายน้ำประกอบด้วย อุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในพื้นที่ฝั่งพระนครมีจำนวน 47 แห่ง และพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีจำนวน 49 แห่ง กำลังสูบรวม 1230.55 ลบ.ม.ต่อวินาที รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ ตรวจสอบความพร้อมของงานระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุม พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการจัดเจ้าหน้าที่ประจำการตามสถานีสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง
นายเจษฎากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมกระสอบทรายสำรองกรณีฉุกเฉินอีกจำนวน 914,800 ใบ อีกทั้งในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับ 19 สำนักงานเขตที่มีพื้นที่อยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พร้อมทั้งยังมีศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการประสานความร่วมมือช่วยเหลือประชาชน
“ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา สถานประกอบการที่อยู่บริเวณริมน้ำ โดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวหรือบริเวณแนวฟันหลอในเขตกรุงเทพฯ จึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีระดับสูง ในช่วงเวลาดังกล่าว” นายเจษฎา ระบุ
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดตารางเวลาน้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละวัน ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th/public…/files/001/0006030_1.pdf , และติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำได้ที่ https://pr-bangkok.com/ ,Facebook:@BKK.BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter:@BKK_BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงแจ้งเหตุความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โทร.022485115 และทางระบบทราฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งตามการคาดหมายสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาได้ที่ https://www.hydro.navy.mi.th/3chaophraya/rtnhq.htm