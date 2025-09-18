เตรียมทูลเกล้าถวาย ‘เรือเก็บขยะไฟฟ้า’ พลังงานแสงอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เตรียมทูลเกล้า ถวายเรืออเนกประสงค์ ‘เรือเก็บขยะไฟฟ้า’ ทุ่นลอยน้ำเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ 2 เขตบางกอกน้อย แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามการทดสอบเรืออเนกประสงค์รักษาสิ่งแวดล้อมต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการทูลเกล้าถวายฯ เรืออเนกประสงค์รักษาสิ่งแวดล้อมต้นแบบ ตามโครงการจัดสร้างเรืออเนกประสงค์รักษาสิ่งแวดล้อมต้นแบบ (Prototype) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
สำหรับ โครงการจัดสร้างเรืออเนกประสงค์รักษาสิ่งแวดล้อมต้นแบบ (Prototype) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วย เรืออเนกประสงค์ขนาดใหญ่ และเรืออเนกประสงค์ขนาดกลาง โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ เรือไฟฟ้าต้นแบบสำหรับเก็บขยะ โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุ่นลอยน้ำเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ โดย วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โอกาสนี้ ได้มีการขอพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานชื่อ ดังนี้ 1. เรืออเนกประสงค์ฯ ขนาดใหญ่ ชื่อ ธารานุรักษ์ อ่านว่า ทา – รา – นุ – รัก หมายความว่า อนุรักษ์สายธาร 2. เรืออเนกประสงค์ฯ ขนาดกลาง ชื่อ เรือนรินทรสิริ อ่านว่า เรือ – นะ – ริน – ทระ – สิ – หริ หมายความว่า เรือที่รัฐบาลจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระสิริสวัสดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 3. เรือไฟฟ้าต้นแบบสำหรับเก็บขยะ ชื่อ ธาราพิสุทธิ์ อ่านว่า ทา – รา – พิ – สุด หมายความว่า บันดาลให้น้ำใสสะอาด และ 4. ทุ่นลอยน้ำเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ชื่อ วารีวิสุทธิ์ อ่านว่า วา – รี – วิ – สุด หมายความว่า เสริมส่งให้น้ำใสสะอาด
ในวันนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายนพพร บุญแก้ว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามการทดสอบ