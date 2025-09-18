สวทช. จับมือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
เมื่อวันที่18 กันยายน ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดฉากงาน “CP Innovation Exposition & Symposium 2025” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Innovate the Future for a Better Tomorrow” ตอกย้ำบทบาทองค์กรแห่งนวัตกรรม (Tech-Driven Company) ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายในมีการมอบรางวัล Chairman Awards เพื่อเชิดชูนวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรจำนวน 82 ผลงาน และจัดแสดงผลงานครอบคลุมนวัตกรรม 4 ด้านหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ รูปแบบธุรกิจและความยั่งยืน ซึ่งมีทั้งผลงานต้นแบบทดลองและผลงานที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมกันนี้ทั้งมีการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม Center of Excellence (CoE) กับทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหนึ่งใน 30 องค์กรที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ลงนามในฐานะตัวแทนของ สวทช.
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า “นวัตกรรมคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม และถือเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักของเครือซีพี เพราะการขับเคลื่อนองค์กรและสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและคุณธรรมควบคู่กัน ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการเรียนรู้จากความล้มเหลว และการไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ
นายศุภชัย กล่าวต่อว่า AI คืออนาคต และจะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม ไม่เพียงต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ยังรวมถึงผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ซีพี จึงลงทุนสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม อย่างครบวงจร ทั้ง Data Center, Cloud, AI Lab รวมถึงการพัฒนา True Digital Park, Cloud 11 และโครงการใหม่บนถนนสุขุมวิท 50 เพื่อให้เป็น Innovation District ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมในภูมิภาค
นอกจากนี้ยังจัดให้มี พิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ โดยมีพันธมิตรชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เกือบ 30 องค์กรร่วมลงนาม ได้แก่ Alltech, Novonesis, IBM Thailand, Tencent Cloud, Unitree Robotics, Galaxy Space, ZTE Thailand, Huawei Thailand, Xi Xiang, Qiao Yin Group, Clobotics, AlgoSynth, Tcab Tech, Salus Biomed & GibThai, Muhdo Health, World Tech Enterprise, Lifomics, Cloudpick, Nuralogix, TechShake, Yawin, Shanghai Zixing Biotechnology Co., Ltd., โชว์ไร้ขีด (BT beartai), Techsauce, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Harbour.Space แห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือเป็นการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับสากล
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวรายงานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงพิธีการ แต่คือการรวมพลังเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ ต่อยอดงานวิจัย สนับสนุนการเกิดสตาร์ตอัป และ Spin-off เพื่อสร้าง S-Curve ใหม่ที่จะยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไปสู่เวทีโลก โดยมี CP – Center of Excellence (CoE) ศูนย์กลางด้านวิจัยและพัฒนาที่เป็นฐานรากของการสร้างนวัตกรรมใน 3 สาขา 1. Bio-Tech Lab 2.Digital & AI Lab และ 3. Data Center & Cloud CoE ทั้งนี้การจัดตั้ง CoE เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัดกรรมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสร้าง S-Cure ใหม่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเเละภูมิภาคอาเซียน
ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ สวทช. ได้นำเอาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากนักวิจัย ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมุ่งเน้นในหลายด้าน อาทิ การแบ่งปันความเชี่ยวชาญ การสนับสนุนการทดสอบนวัตกรรม การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ และการเปิดโอกาสให้เข้าถึงห้องปฏิบัติการวิจัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
“เรามองว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น ‘พื้นที่ทดสอบและผู้ใช้งานนวัตกรรม‘ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนำงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์โซลูชันใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจและสังคม และร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” ดร.วรวรงค์กล่าว
สำหรับงาน CP Innovation Exposition & Symposium 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน ทรู ดิจิทัล พาร์ค (TDPK) กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีแห่งการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ โดยครั้งนี้จะมีเวทีเสวนามากกว่า 30 เซสชั่น ที่รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำด้านเทคโนโลยีจากองค์กรระดับโลกกว่า 60 คน รวมถึงนักวิชาการจาก MIT และผู้บริหารระดับสูงจากไทย ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน AI, Robotics, Green Technology และ Biotechnology ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษหน้า ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://cpinnoexpo2025.cpgroupsustainability.com