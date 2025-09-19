NT จัดแข่งขัน NT Agentic AI Hackathon 2025 สร้างโซลูชัน AI ใช้งานได้จริง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เดินหน้ายกระดับศักยภาพบุคลากรและเสริมพลังแกร่งพัฒนาเทคโนโลยี จัดโครงการ “NT Agentic AI Hackathon 2025” เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี “Agentic AI” ในการสร้างโซลูชันที่สามารถใช้งานจริงภายในองค์กร พร้อมฝึกอบรมเข้มข้นในรูปแบบ Bootcamp และแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รวิน วงศ์อุไร กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม NT เป็นประธานในพิธี ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ NT
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2568 โดยส่วนบริหารจัดการองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ NT มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ AI ให้กับบุคลากร และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร มีทีมผู้เข้าร่วมกว่า 16 ทีม ผ่านการฝึกอบรม 7 วันโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก BOTNOI เพื่อเสริมความรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านการใช้ Agentic AI โดยฝึกอบรมเสริมความรู้ด้าน Large Language Models (LLMs), AI Agent Framework, Prompt Engineering, ระบบ Automation, การ RAG Implementation Agentic AI and Model Content Protocol ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโซลูชัน (Hackathon) และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการแข่งขัน NT Agentic AI Hackathon 2025
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม เนตรทิพย์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม Brainy
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม PANDB.OX
4. รางวัลชมเชย เงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ได้แก่ ทีม Eastern Thunder และทีม หัวแถว
การพัฒนา Agentic AI ถือเป็นก้าวสำคัญของ NT ในการยกระดับการทำงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญด้านการจัดการองค์ความรู้ขั้นสูง การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม และสร้างโซลูชันที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว