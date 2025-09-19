กองกำลังบูรพา ออกแถลงแจงสถานการณ์ ‘บ้านหนองหญ้าแก้ว’ เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพข้อตกลง
เมื่อวันที่ 19 กันยายน กองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1 ออกแถลงการณ์กองกำลังบูรพา
กองกำลังบูรพา ขอแถลงการณ์ดังต่อไปนี้
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา กองกำลังบูรพาขอยืนยันว่า การปฏิบัติของกำลังพลฝ่ายไทยได้ดำเนินการโดยเคร่งครัดอยู่ภายในดินแดนแห่งอธิปไตยของประเทศไทย และเป็นไปตามกฎหมายไทยและหลักการระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์
กองกำลังบูรพาขอย้ำว่า:
มาตรการที่ได้ดำเนินการ รวมถึงการติดตั้งแนวป้องกันนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น มิได้มีเจตนาใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนหรือยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงขึ้น
กองกำลังบูรพาได้ปฏิบัติด้วยความอดกลั้นสูงสุด และรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์บานปลาย พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งสันติภาพตามแนวชายแดน
กองกำลังบูรพายังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) คณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี
กองกำลังบูรพาขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพในข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ งดเว้นการกระทำที่ยั่วยุ และเปิดโอกาสให้กลไกที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยังคงค้างคา
กองกำลังบูรพาขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย ธำรงรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและกัมพูชา ภายใต้เจตนารมณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน
กองกำลังบูรพา
(19 กันยายน พ.ศ.2568)