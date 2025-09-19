‘ดัชมิลล์’ เสริมเกราะป้องกันไข้หวัดใหญ่ แจกวัคซีนฟรี 3,300 เข็ม เด็ก-ชุมชน กทม.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 10.00 น. นายสุนทร สุนทรชาติ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดี “ดีไลน์ หน่วยกู้สู้หวัด”
นายสุนทร กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และสามารถพบได้ในประชากรทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย หากไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ จะทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความแออัด มีการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย การที่บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 โรงเรียน และฉีดให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีก 21 ชุมชน รวมวัคซีนทั้งหมด 3,300 เข็ม โดยออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 68 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันระดับชุมชน หรือ Herd Immunity ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอบคุณบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ที่เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันทําโครงการดี ๆ ในปีถัด ๆ ไป
ในการนี้ คณะผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต และตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง บางซื่อ