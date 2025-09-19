สภากทม. เยือน ‘ปักกิ่ง’ ถกโมเดลเมืองพลังงานสะอาด หนุนใช้ระบบราง ‘แก้รถติด-ลดควันพิษ’

สภากทม. หารือ ‘ปักกิ่ง’ พัฒนาระบบขนส่งทางรางและพลังงานสะอาด หวังแก้รถติด-ลดปล่อยควันพิษ ชี้กรุงเทพฯติดปัญหาค่าโดยสาร เส้นทางไม่ครอบคลุม
เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังนำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและเสริมสร้างมิตรภาพกับสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กรอบความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2568
นายวิพุธ กล่าวว่า การเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่าง สภาประชาชนกรุงปักกิ่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ สภากรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเมือง
อาทิ ระบบสวัสดิการสังคมและประกันสังคม การลดการจราจรติดขัดและการปล่อยมลพิษ การบริการเรื่องร้องเรียน “สายด่วนกรุงปักกิ่ง 12345” การฟื้นฟูเมืองโดยการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานใหม่ และการออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ ขยายจากโมเดลต้นแบบสู่การใช้เพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมถึงการควบคุมและการจัดการระบบรถไฟใต้ดินกรุงปักกิ่งอย่างครอบคลุม
ด้านระบบสวัสดิการสังคมและประกันสังคม สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดสวัสดิการสังคมให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการสร้างเครือข่าย หรือ การสร้างระบบประกันสังคมในการดูแลประชาชน โดยระบบประกันสังคมดูแลครอบคลุมด้วยกัน 5 มิติ คือ เงินบำนาญผู้สูงอายุ ประกันการว่างงาน ประกันการบาดเจ็บจากการทำงาน ประกันสุขภาพ และการคลอดบุตร
นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์การให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม (ออฟไลน์) และการให้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ มีการนำระบบAl เข้ามาพัฒนาต่อยอด สร้างระบบการบริการประชาชนที่สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย ประหยัดเวลาและรวดเร็ว โดยประชาชนต้องจ่ายประกันสังคมทุกคน ถ้าไม่จ่ายก็จะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ได้
โดยสัดส่วนการจ่ายแบ่งเป็นประชาชน 8% นายจ้าง 16% ของรายได้ต่อบุคคล ผู้ที่ไม่มีรายได้หากต้องการเข้าถึงสิทธิ์ก็สามารถจ่ายได้ โดยจะมีอัตราต่ำสุดที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ และหากผู้ประกันตนตกงานรัฐก็จะชดเชยให้ประมาณ 2,000 หยวน ต่อเดือน
สำหรับประเด็นการลดการจราจรติดขัด การปล่อยมลพิษ และการจัดการระบบรถไฟใต้ดินกรุงปักกิ่ง รัฐบาลให้ความสำคัญกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะระบบรางหรือรถไฟใต้ดิน ซึ่งรถไฟใต้ดินปักกิ่ง นับเป็นระบบขนาดใหญ่และเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกที่สุดในเมืองหลวง ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ย่านบันเทิง ย่านธุรกิจ แหล่งชุมชม ให้บริการ 29 เส้นทาง รวมทั้งสายด่วนเชื่อมต่อสนามบิน รถไฟฟ้ารางเบา และรถไฟฟ้าแม่เหล็ก ให้บริการพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมือง ให้บริการระยะทางตลอดสาย 110 กิโลเมตร ซึ่งการให้บริการมีแนวคิดการบริหารงานแบบเชิงรุก เน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ให้ประชาขนเข้าถึงบริการได้ง่าย
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยี โดยศึกษาพัฒนาและต่อยอดจากประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งปักกิ่งให้ความสำคัญกับระบบขนส่งสาธารณะระบบรางเป็นพิเศษ รองลงมาคือถนน หัวใจหลักคือดึงดูดและกระตุ้นให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะ และเน้นการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียว เพื่อลดการปล่อยมลพิษ โดยมีนโยบายการพัฒนาแผนพลังงานระหว่างปี 2021-2025 ที่มุ่งเน้นการลดการพึ่งพาถ่านหินและยกระดับการใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานน้ำ
อีกทั้ง การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้รัฐบาลมีการออกมาตรการการใช้พลังงานสีเขียวกับรถส่วนตัวสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรถยนต์จากสันดาปเป็นรถพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานสะอาดอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีรถเมล์ให้บริการมากกว่า 2,500 สถานี มีรถจักรยาน มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าให้เช่าในราคาถูก ซึ่งจะพบเห็นจุดจอดรถจักรยานสาธารณะได้ทั่วเมืองปักกิ่ง และมีเลนเฉพาะสำหรับจักรยานและมอเตอร์ไซต์
“กทม.มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระบบราง โดยเฉพาะรถไฟฟ้าแต่ยังมีปัญหาเรื่องเส้นทางเดินรถไม่ครอบคลุม รัฐบาลจึงพยายามสร้างและเพิ่มเส้นทางเดินรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทั้งสายสีเขียว เหลือง แดง ชมพู ฯลฯ ค่าโดยสารที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ประชาชนยังไม่นิยมเดินทางด้วยรถไฟฟ้า หากเทียบกับค่าครองชีพของกรุงปักกิ่งแล้วค่าโดยสารถือว่าถูกมาก ค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 4-10 หยวน หรือประมาณ 20-50 บาท ตลอดสาย
สภากทม.เองก็เสนอแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่น PM2.5 ให้ฝ่ายบริหาร กทม. พิจารณา ซึ่งเน้นย้ำการกำหนดเขตควบคุมมลพิษ (Low Emission Zone) การยกระดับมาตรการควบคุมยานพาหนะ การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มข้นขึ้น และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนออกข้อบัญญัติหรือข้อบังคับใหม่ เพื่อควบคุมมลภาวะจากยานพาหนะ การก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชาวกรุงเทพฯจะได้อากาศสะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายวิพุธกล่าว
ทั้งนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ร่วมประชุมในครั้งนี้จะสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอสภากรุงเทพมหานครผ่านการตั้งกระทู้ ญัตติ และการสอบถามโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และประยุกต์กับแนวทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครต่อไป