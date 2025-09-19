ครูตำรวจแดร์ภูธรภาค 1 ให้การศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1(ผบก.อก.ภ.1) สั่งการให้ พ.ต.ท.หญิงรัตนาวลี สุระสังวาลย์ รอง ผกก.อก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 และ ร.ต.ท.เฉลิมศักดิ์ จำปาบน รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. ภ. 1 ทำพิธีปิดโครงการพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5 จำนวน 185 คน ที่ผ่านการเรียนตามโครงการฯการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.) พร้อมกับโรงเรียน และ ครู ที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยมี พ.ต.ท. ชัยชนะ ศรีประไหม รอง ผกก. ฝอ. 5 บก.อก. ภ. 1 เป็นประธาน
พล.ต.ต.ภัคพงศ์ กล่าวว่าโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ก่อตั้งโดยกรมตำรวจเมืองลอสแองเจลิส กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิส เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงมีการนำเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ บช.ปส.เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการศึกษาและนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย โครงการ D.A.R.E. มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ปัจจุบันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนโครงการ D.A.R.E. ให้แพร่หลายไปในทุกพื้นที่ของสถานีตำรวจ โดยมีการอบรมวิทยากรครูแดร์ เสริมสร้างความรู้ และสร้างครูแดร์รุ่นใหม่ ๆ หลาย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกับโครง การนี้มากขึ้น โดยเนื้อหาและหลักสูตรของ D.A.R.E. นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ 4 หลักใหญ่ๆ คือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและยาเสพติด ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน และให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง
พล.ต.ต.ภัคพงศ์ กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม D.A.R.E. ก็ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่ให้ข้อมูลและทักษะแก่เด็กนักเรียนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและความรุนแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนได้อีกด้วย จากการสำรวจค้นคว้าในรูปแบบต่างๆ ของโครง การ D.A.R.E. จะเห็นได้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ว่าสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล และยัง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง