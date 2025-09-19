นิวส์มอนิเตอร์

บุกทลายเหมืองบิตคอยน์ เช่าตึก 25 จุด ลอบใช้ไฟหลวง เจอเครื่องขุด 600 ตัว เสียหายอื้อ

บุกทลายเหมืองบิตคอยน์ เช่าตึก 25 จุด ลอบใช้ไฟหลวง เจอเครื่องขุด 600 ตัว เสียหายอื้อ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจค้นอาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับแจ้งการลักลอบใช้ไฟฟ้าสำหรับทำเหมืองขุดเงินดิจิทัล

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับคำร้องเรียนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าพบการลักลอบตั้งเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะบิทคอยน์ อย่างผิดกฎหมาย พร้อมทั้งร้องขอให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จึงมอบหมายให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบสืบสวน

จนพบว่าเครือข่ายผู้ต้องสงสัยได้เช่าบ้านและอาคารพาณิชย์กว่า 25 แห่ง ในพื้นที่ชุมชนอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตั้งเครื่องขุดเงินดิจิทัลและลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า ส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหายอย่างหนัก และกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อขอหมายค้น และเมื่อเข้าตรวจสอบตามหมายค้นก็พบเครื่องขุดเงินดิจิทัล จำนวนกว่า 600 เครื่อง

ทางด้าน ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า สำหรับที่เราเข้าตรวจค้นในวันนี้ทั้งหมด 25 จุด โดยประมาณพบว่ามีเรื่องขุดบิตคอยน์ จำนวนกว่า 500-600 เครื่อง ซึ่งสอดคล้องกับที่ได้ได้รับเรื่องร้องเรียนมา โดยการกกระทำผิดในวันนี้ แบ่งออกเป็นองค์กรของอาชญากรรม มีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ทำการจัดหาเครื่องที่จะนำเข้ามาขุดบิตคอยน์ มานำเข้ามาได้อย่างไร แล้วคนที่นำเข้ามาขุดบิตคอยน์ หรือเหมืองแล้วนั้น ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องการแก้ อัลกอริทึม และสมการ เพื่อให้ทำการขุดบิตคอยน์นั้นมาได้ โดยราคาของบิตคอยน์ในวันนี้ประมาณ 3.7 ล้านบาท ราคาสูงขึ้นมามาก โดยจากช่วงโควิด ราคาอยู่ที่ประมาณ 6-7 แสนบาทเท่านั้นเอง แต่ตอนนี้ 3.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจของคนในการที่จะขุดเหมือง แต่ถ้าจ่ายค่าไฟ ไม่มีทางที่จะคุ่มต้นทุนในการขุดอย่างแน่นอน

ADVERTISMENT

ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา เราไปที่ สมุทรสาคร ซึ่งเคสนั้นต้นทุนมากกว่า 15,000 บาท แต่วันนี้คาดว่าต้นทุนน่าจะสูงขึ้น เพราะเครื่องมีความทันสมัยมากกว่า การดัดแปลงตัวอาคาร การปิดบังอำพราง ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความร้อน ป้องกันเสียงมีการกระทำที่แนบเนียนยิ่งขึ้น มีการกระจายไปยังจุดต่างๆ แทนที่จะรวมกลุ่มไว้เป็นจุดเดียว ซึ่งจะเช่าโกดังหรือบ้านหลังใหญ่ อันนี้มีการกระจายไปยังพื้นที่ชุมชน ซึ่งประเด็นนี้มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของอัคคีภัย มีความเสียงในเรื่องของตัวอาคารเนื่องจากมีการดัดแปลงในเรื่องของการระบายความร้อน เนื่องจากเครื่องมีความร้อนมาก เขาก็มีการต่อท่อระบายอากาศ จะตัวอาคารเพื่อระบายอากาศด้านหลัง เพื่อให้มีการระบายความร้อน ซึ่งตรงนี้จะเป็นผลกระทบต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือในอื่นๆ ของกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเองเราจะได้ส่งวัตถุพยาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิเตอร์ไฟ หรือในส่วนของพื้นที่เองก็จะมีการประสานงาน ว่าเราสามารถที่จะดำเนินคดีอะไรได้บ้าง เพื่อดำเนินคดีให้ได้มากที่สุด

เครื่องที่ตรวจพบนั้นเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้สำหรับการขุดบิตคอยน์โดยเฉพาะ ซึ่งทางดีเอสไอก็จะได้ประสานไปทางกรมศุลกากร เกี่ยวกับเรื่องการนำเข้า เพราะเครื่องแต่ละเครื่องมีเลขประจำเครื่อง ซึ่งเราจะไปตรวจสอบกับทางศุลกากร ว่าผิดในการนำเข้าหรืออย่างไร โดยตอนนี้เราก็มีการยกระดับ ซึ่งในการเข้าจับกุมในวันนี้ เราจะมีการศึกษาโมเดล หรือการขุดบิดคอยน์อย่างไร เพื่อเป็นการป้องกันในการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า โดยอย่างแรก รัฐ เป็นฝ่ายเสียหาย ในเรื่องการไฟฟ้า ที่มีการลักลอบใช้ไฟ ที่มีความเสียหายหลายล้านบาท ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2565 จนมาถึงปัจจุบัน รวมเคสนี้ด้วย ประมาณ 738 ล้านบาท และอีกจุดหนึ่งก็จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

นายอารมณ์ สิงห์เงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเสริมว่า ทางการไฟฟ้าก็มีการตรวจสอบ แต่เนื่องจากเป็นการละเมิด เขาจะไม่ได้ใช้ไฟผ่านตัวมิเตอร์ หรือดัดแปลงกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าบ้านให้น้อยลง อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่การไฟฟ้าเองจะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้น ตัวอย่างลักษณะครัวเรือนที่เราเข้าตรวจ จะเป็นเหมือนบ้านปกติ โดยลักษณะการใช้ไฟ ก็จ่ายค่าไฟเหมือนเดิม อยู่ที่ประมาณหลัก 1,000 แต่มีการดัดแปลงมิเตอร์ที่ใช้ไฟไม่ถูกต้อง โดยเทรนที่ละเมิดของบิตคอยน์จะมาทางขนาดเล็กและการกระจายตัว ซึ่งต้นทุนถูกลง แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่จะต้องลงทุนเยอะ ไปซื้อหม้อแปลงเอง ต้องลงทุนอีกหลายอย่างเยอะมาก เพราะฉะนั้นรูปแบบที่เราจะเจอเป็นรูปแบบการกระจายตัวแบบครัวเรือน