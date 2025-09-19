อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ระทึก ฟ้าผ่าแคดดี้ เจ็บสาหัส ระหว่างออกรอบ สนามกอล์ฟย่านคลองสามวา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สน.คันนายาว แจ้งว่ามีเหตุฟ้าผ่า ทำให้มีผู้บาดเจ็บ ที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง ถ.ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ เป็นเพศหญิง 1 ราย อายุ 37 ปี

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 17.30 น.ของวันที่ 17 กันยายน ขณะที่นักกีฬากอล์ฟ 4 คน และแคดดี้ 4 คน กำลังตีกอล์ฟที่สนามดังกล่าว ได้มีเหตุฟ้าผ่าลงที่บริเวณสนามกอล์ฟ หลุมที่ 17 เป็นเหตุให้แคดดี้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย โดย นางสาวอนุรัตน์ (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นแคดดี้ ได้รับบาดเจ็บสาหัส รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ ส่วนแคดดี้อีก 3 ราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ และทำบันทึกตรวจสถานที่เกิดเหตุ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลสินแพทย์ และจะได้ทำการสอบสวนต่อไป