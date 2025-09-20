หญิงต่างชาติ วัย 25 พลัดตกชั้น 7 โรงแรม ย่านสุขุมวิท ส่งร่างชันสูตร แฟนหนุ่มเล่านาทีสลด

หญิงต่างชาติ พลัดตกโรงแรม 7 ชั้น ย่านสุขุมวิท แฟนหนุ่มเผยนั่งสูบกัญชาก่อนเสียชีวิต
เมื่อเวลา 02.30 น.วันที่ 20 กันยายน พ.ต.ท.จักรพงษ์ พิทักษ์กรสกุล สารวัตร (สอบสวน) สน.ลุมพินี รับแจ้งเหตุหญิงชาวต่างชาติพลัดตกจากโรงแรมแห่งหนึ่ง ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นโรมแรม 7 ชั้น พบร่างหญิงชาวต่างชาติ ทราบชื่อ ฮาร์ด ชายเม อายุ 25 ปี ชาวโมรอกโค สภาพร่างกายกระดูกหักหลายแห่ง และมีบาดแผลบนศีรษะนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นด้านล่าง ใกล้ลานจอดรถ จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามหนุ่มแฟนของผู้ตาย ซึ่งเป็นสัญชาติเดียวกัน ให้การว่า ขณะนั้นตนกำลังนั่งเล่นและสูบกัญชา กับเพื่อนชายอีกคน จากนั้นแฟนสาวจึงได้สูบกัญชาด้วย และเหมือนมีอาการบ่นว่าตัวเองอยากจะตาย จึงได้ตัดสินใจไปยังระเบียงตรงสระน้ำ บริเวณชั้น 7 และกระโดดลงไปร่างกระแทกพื้นเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมแฟนของผู้เสียชีวิต และตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมหลักฐานเป็นข้อมูล ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนำส่งชันสูตรศพที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป