วัยรุ่นวิวาท ไล่แทงเลือดอาบ หน้าเวทีคอนเสิร์ต งานบุญสารทเดือนสิบ ในม.รามคำแหง

วัยรุ่นทะเลาะวิวาทมีดไล่แทงเลือดอาบ หน้าเวทีคอนเสิร์ตงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ม.รามคำแหง
เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 20 กันยาขน ตำรวจ สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทมีผู้บาดเจ็บหลายราย ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพเอราวัณ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี2568 มีประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมงาน บริเวณหน้าเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปิน พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 5-6 ราย สภาพมีแผลถูกอาวุธมีดแทงเลือดอาบ ทีมอาสาสมัครกู้ภัยจึงเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยไว้ได้ ก่อนนำไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
