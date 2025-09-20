กทม.ตั้งกองอำนวยการ เร่งเยียวยาหลังไฟไหม้ ‘ชุมชนบ้านครัวใต้’
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายอิทธิพล อิงประสาร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ดร.เมธาวี ธารดำรงค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) พร้อมด้วย ดร.นรเทพ ชูพูล นางสาวศิวพร ยศตรา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายพิเศษ ยิ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางสาวสุวรรณา วงศาธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขต
ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ชุมชนบ้านครัวใต้
โดยล่าสุด ไม่มีผู้ติดค้างและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งนี้ สำนักงานเขตปทุมวัน ได้จัดตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ้านครัวใต้ บริเวณลานกีฬาใต้ทางด่วน เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาต่อไป
