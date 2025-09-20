ฮาวทู ‘ให้ขยะทำเงิน’ กทม.ชวนคัดแยก-ส่งต่อ น้ำมันเก่า แลกขวดใหม่

ฮาวทู ‘ให้ขยะทำเงิน’ กทม.ชวนคัดแยก-ส่งต่อ ทุกเสาร์ที่ 3 ของเดือน น้ำมันเก่า แลกขวดใหม่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมกิจกรรม “มือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวม” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เพื่อเชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะประเภทต่างๆ อาทิ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป (กำพร้า) ขยะอันตราย โดยสามารถขายสร้างรายได้ หรือบริจาคสร้างบุญ ให้แก่โครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด ส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้จะถูกส่งเผาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ลดการส่งขยะสู่บ่อฝังกลบ
โดยในวันนี้ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ คุณสุรศักดิ์ ขาวดี Chief Operating Officer บริษัท ออฟติมุส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ที่ร่วมกันคัดแยกและนำมาบริจาคให้แก่โครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด
พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของสำนักสิ่งแวดล้อมและภาคีเครือข่าย เพื่อศึกษาวิธีการจัดการและการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ได้แก่ 1. มูลนิธิมือวิเศษ x Less Plastic 2. Yolo 3. Waste Buy Delivery 4. Recycle Day 5. Workshop ถังหมัก OK เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมทำถังหมักด้วยตัวเอง พร้อมรับกลับบ้าน เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย 6. กิจกรรมน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ เปิดรับแลกน้ำมันจากการประกอบอาหาร ปริมาณ 1 ลิตร แลกน้ำมันปาล์มใหม่ได้ปริมาณ 250 ml. 7. การเชิญชวนและแนะนำให้ประชาชนลงทะเบียน โครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ทางแอพพลิเคชั่น BKK WASTE PAY รับสิทธิ์ ลดค่าธรรมเนียมขยะ จาก 60 บาท เหลือเพียง 20 บาท
ส่วนขยะที่รวบรวมได้จากกิจกรรมนี้ จะนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิล สนับสนุนการหมุนเวียนใช้ประโยชน์แบบไม่เทรวม ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการคัดแยกขยะ เพิ่มพูนมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ซึ่งเมื่อคัดแยกแล้ว สามารถส่งต่อไปยังภาคเอกชนที่รับไปใช้ประโยชน์ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด ประหยัดงบประมาณ และสามารถนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ได้
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรม “มือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวม” ครั้งต่อไปได้ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กทม