จมหายรายที่ 3 ชาวชัยภูมิวัย 60 ออกหาปลา พลัดตกฝาย หลังน้ำป่าหลากเข้าท่วม

จมหายรายที่ 3 ลุงชาวชัยภูมิ วัย 60 ออกหาปลา พลัดตกฝาย
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ฝนตกสะสมเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมในพื้นที่รอยต่อในหลายอำเภอ โดยเฉพาะจุดน้ำป่าจากเทือกเขาพังเหยไหลผ่านในเขต อ.บำเหน็จณรงค์, อ.จัตุรัส, อ.บ้านเขว้า, อ.เนินสง่า และในเขต ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ เพียงช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ระดับน้ำท่วมเริ่มมีระดับน้ำหลากลงมาเพิ่มเติมสูงขึ้นต่อเนื่อง
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่า จ.ชัยภูมิ ยังจะมีฝนตกสะสมมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ และให้ทุกพื้นที่ทั้งใน 16 อำเภอ ของ จ.ชัยภูมิ ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังให้ติดตามสถานการณ์น้ำที่ทุกพื้นที่ยังเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาก ดินโคลนถล่มได้ทุกพื้นที่ในช่วงนี้ด้วย
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอจัตุรัส ได้รับแจ้งว่ามีเหตุมีชาวบ้านถูกน้ำหลากพัดสูญหายลงไปในน้ำชื่อ นายอี๊ด อิ่มพิเศษ อายุ 60 ปี ชาวบ้านเลขที่ 147 หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้หายตัวไปจากบ้านเมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา หลังออกไปทอดแหหาปลาบริเวณฝายน้ำล้น บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
และได้พลัดตกน้ำลงในในฝายดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านกว่า 80 คนช่วยกันระดมหาตัวภายในฝายดังกล่าวใช้เวลาหลายชั่วโมงผ่านไป จนพบไฟฉายซึ่งลอยไปติดอยู่ใต้สะพาน ห่างจากจุดฝายน้ำล้นเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร
จากการสอบถาม นางประเพียร สนณรงค์ อายุ 70 ปี ชาวบ้านเลขที่ 147/2 บ้านโพธิ์ทองตำบลกุดน้ำใส พี่สาวของผู้สูญหาย ทราบว่าก่อนที่นายอี๊ด วัย 60 ปี จะหายตัวไปเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา มีคนพบเจอนาย อี๊ด ได้ปั่นจักรยานออกไปทอดแหหาปลาที่ฝายน้ำล้นดังกล่าว จากนั้นในช่วงเช้าก็ไม่เห็นกลับเข้าบ้าน
ทางญาติ จึงได้พากันมาดูที่ฝายน้ำล้น แล้วพบว่ารถจักรยานของนายอี๊ด ยังจอดอยู่ใกล้ฝายน้ำล้นดังกล่าว และมีถังน้ำ 1 ใบ ภายในมีปลาอยู่ 5-6 ตัว ที่นายอี๊ด ทอดแห หามาได้ส่งกลิ่นปลาเน่าตายหมดแล้ว แต่ไม่พบตัวนายอี๊ด ผู้สูญหาย จากนั้นมีคนไปพบไฟฉายของผู้สูญหายลอยอยู่ด้านล่างของสะพานห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยค้นหา จนถึงเวลานี้เป็นเวลาค่ำแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังช่วยกันออกค้นหาต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่พบตัว และยังคงระดมชาวบ้านเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยออกค้นหาเพิ่มเติมต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ต่อไป
ซึ่งในช่วงหน้าฝนเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมในหลายอำเภอดังกล่าวแล้วปีนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.จัตุรัส ที่เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเกิดน้ำหลากล้นผ่านฝายน้ำล้นหลายแห่งในพื้นที่ขณะนี้ ก็เกิดเรื่องน่าเศร้ามีบุคคลที่เป็นเด็กนักเรียน อายุ 14 ปี และมีสามเณร อายุ 14 ปี อีกรายที่ถูกน้ำหลากพลัดร่างจมหายลงไปในฝายน้ำล้นเสียชีวิตที่สูงมากในปีนี้ด้วย โดยปัจจุบันค้นหาร่างเด็กนักเรียน วัย 14 ปี และสามเณร วัย 14 ปี จนพบแล้ว รวม 2 ราย และรายที่สามในวันนี้ คือ ลุงวัย 60 ปี รายนี้ที่ออกมาหาปลาพลัดจมหายลงไปในน้ำหลากพัดแรงในฝายน้ำล้นเพิ่มอีกราย ที่ยังหาร่างไม่เจออีกเป็นรายล่าสุด