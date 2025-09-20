ชวนรำลึกครบ 100 ปี ประดับแลนด์มาร์กเมืองกรุง ‘เฉลิมพระเกียรติ ร.8’

กทม.ชวนรำลึกครบ 100 ปี ประดับแลนด์มาร์ก ‘เฉลิมพระเกียรติ ร.8’
เมื่อวันทั้ 20 กันยายน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ประดับตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสันบริเวณเกาะกลางเสาชิงช้า ด้านหน้าลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สร้างสีสันบรรยากาศสวยงาม
ทั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี 20 กันยายน 2568
กทม.ขอเชิญประชาชนร่วมชมความงดงามของพันธุ์ไม้ เก็บภาพประทับใจ และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมร่วมกิจกรรม “เฉลิมเกียรติพระบารมี 100 ปี พระอัฐมรามาธิบดินทรราชา” ระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2568 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร
