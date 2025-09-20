พรุ่งนี้วันสุดท้าย! เดินทัวร์ส่อง ‘สตรีทอาร์ต’ ย่านเจริญกรุง เปลี่ยนถนน เป็นมิวเซียม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่เขตบางรัก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ศิลปิน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเดินเท้าชมภาพศิลปะฝาผนัง (Guided – tour) ในย่านเจริญกรุง โดยเริ่มต้น ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส เขตบางรัก
สำหรับกิจกรรม “Krung Thep Creative Streets” เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ในสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส European Heritage Day 2025 โดยศิลปินภาพวาดฝาผนังจากประเทศไทยและประเทศในสหภาพยุโรป จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะฝาผนัง และจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 21 ก.ย. 68 ในพื้นที่ 15 จุดรอบกรุงเทพฯ ในย่านสำคัญต่างๆ
อาทิ เจริญกรุง ตลาดน้อย ทรงวาด สาทรใต้ สุรวงศ์ และลุมพินี เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรุงเทพมหานคร และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานสืบทอดมาจากทวีปยุโรป
โดยบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถชมกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ซึ่งจะเปลี่ยนถนนเหล่านี้ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอันมีชีวิตชีวา มรดกและสถาปัตยกรรม ระหว่างวันที่ 20–21 กันยายน
เนื่องในวันมรดกยุโรป ประจำปี 2568 อาคารประวัติศาสตร์จำนวน 25 แห่ง รวมถึงสถานที่สำคัญที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างงดงาม และทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จะเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งหลายแห่งไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมเป็นประจำ
โดบกิจกรรมจะเปิดฉากด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 กันยายน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันมรดกยุโรป ในวันที่ 20 และ 21 กันยายน ซึ่งจะมีทั้งการเปิดให้เข้าชมอาคารประวัติศาสตร์สำคัญ และการเปิดตัวผลงานสตรีทอาร์ตที่เสร็จสมบูรณ์
งานกรุงเทพฯ สตรีท สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสกรุงเทพมหานครในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย พร้อมทั้งเฉลิมฉลองสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและยุโรป
กำหนดการกิจกรรม
การจัดแสดงสตรีทอาร์ต (Street Art) ระหว่างวันที่ 15–19 กันยายน 2568
ร่วมชมกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสตรีทอาร์ตโดยศิลปินไทยและนานาชาติ โดยจะมีการจัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่ถนนเจริญกรุง (ซอย 36, 34, 30, 43, 28) ซอยวานิช 2 ถนนพระราม 4 (แยกหัวลำโพง) ถนนวิทยุ (สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ) ซอยสาทร 1 ถนนสี่พระยา
(วัดหัวลำโพงและถนนทรัพย์) เข้าชมฟรี
การเสวนาในหัวข้อสตรีทอาร์ตที่ก้าวข้ามขอบเขตเมือง (Street Art Beyond the City) วันศุกร์ที่ 19 กันยายน เวลา 19.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
กิจกรรมท่องเที่ยวและเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage Tours & Visits) ระหว่างวันที่ 20–21 กันยายน เวลา 10.00–17.00 น. กำหนดการเดินทาง 4 เส้นทาง ดังนี้
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน
* เจริญกรุง (ช่วงเช้า)
* ตลาดน้อย และ ถนนทรงวาด (ช่วงบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน
* เส้นทาง ร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ กรุงเทพฯ → สุรวงศ์ (ช่วงเช้า)
* เส้นทาง สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ → สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย (ซอยสาทร 1) (ช่วงบ่าย)
หมายเหตุ : มีการนำชมโดยมัคคุเทศก์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (จำกัดจำนวนผู้เข้าชม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า) หรือท่านสามารถเลือกเดินสำรวจตามเส้นทางที่แนะนำได้ด้วยตนเอง
เปิดให้เข้าชมอาคารมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส (กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าภายในอาคาร) ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมทัวร์พร้อมมัคคุเทศก์
คลิกดูข้อมูลศิลปินทั้งหมด
แผนที่งานรอบกรุง