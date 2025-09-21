ระทึก! อุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้า หญิงวัย 56 ปี บาดเจ็บคิ้วซ้ายแตก
เมื่อวันที่ 21 กันยายน เวลา 07.07 น. เทศกิจเขตบางซื่อ และอาสาร่วมกตัญญูจุดดุสิต 25 รับแจ้งอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้า บริเวณทางรถไฟบางซ่อน ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย อายุ 56 ปี เดินเท้าข้ามทางรถไฟ ถูกขบวนรถไฟดีเซล รางชานเมืองที่ 356 สุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ (หัวลำโพง) เฉี่ยวชนระหว่างผ่านทางเครื่องกั้นทางทำงานปกติ
ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บมีบาดแผลแตกที่คิ้วข้างซ้าย อาสากู้ภัยและเจ้าหน้าที่รถพยาบาลศูนย์เอราวัณ จุดจอดประชานิเวศน์ สนับสนุนให้การช่วยเหลือ และนำส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล พื้นที่ สน.เตาปูน
