เขื่อนเจ้าพระยา ตรึงระบายน้ำวันที่ 4 ท้ายเขื่อนยังไม่ลด โดนน้ำทะเลหนุนสูง
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา เริ่มกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,215 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนล่าสุดวัดได้ 15.81 ม.รทก. (เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้คงอัตราการระบายน้ำไว้ที่เกณฑ์ 2,200ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่ 4 เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศจากฝนตกหนัก และลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนที่กำลังถูกน้ำท่วมสูง โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวในรอบ 1 สัปดาห์วัดได้ 15.23 ม.รทก. จากปัจจัยเสริมน้ำทะเลหนุนสูงที่ปากแม่น้ำ
ด้านกรมชลประทานยังย้ำเตือนเตือน 4 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบด้วย ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, คลองบางบาล อ.บางบาล, ต.หัวเวียง อ.เสนา, ต.ลาดชิด, ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ที่คาดว่าระดับน้ำจะยกสูงขึ้น 5-10 ซม. ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า