ผบช.น. สั่งเร่งจับเด็กช่าง-อาชีวะยกพวกตี หลังคลิปว่อนวัยรุ่นหัวร้อนอาวุธครบมือ
จากกรณี ตามปรากฏภาพในสื่อโซเชียลผ่านแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก ชื่อ ออย แสงศิลป์ ศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง (Chayatorn Thongburan) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ว่า “ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะคับ หน่วยงานต้องเข้ามาจัดการ ถ้ามันฟันมันยิงจริงๆ ถ้าโดนกันเองจะไม่ว่าเลยให้มันตุยไปสะ แต่ถ้ามันโดนคนอื่นนี้ ไม่อยากคิดภาพเลย ต้องมีระบบจัดการให้มากกว่านี้ คำว่า สถาบันทะเลาะกันนี้ ให้มันมีแค่ในหนังคับ แบบนี้ลำบากเพื่อนร่วมทาง หรือบุคคลทั่วไป ผมมองว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ อย่าให้กฏหมายอ่อนจนเกินไป ชีวิตคนไม่เหมือนในละคร ที่จะตุยละเกิดใหม่ได้ และสื่อโซเชียล แอพพลิเคชั่น Tiktok ชื่อ ออย แสงศิลป์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ว่า “วัยรุ่นหัวร้อนอาวุธครบมือ” นั้น
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กันายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.หลักสอง พ.ต.ท.ธนพงศ์ มีแสงเงิน สว.สส.สน.หลักสองพร้อม ฝ่ายสืบสวน สน.หลักสอง ได้ทำการสืบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบผู้กระทำผิด จากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุและประสานข้อมูลกับสถาบันการศึกษาต่างๆ จากการตรวจเหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 09.10 น.ที่ผ่านมา สถานที่เกิดเหตุ บริเวณบนถนนใกล้ปากซอยเพชรเกษม 102/4 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีผู้ก่อเหตุ จำนวน 7 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด ใช้รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน เดินทางมาจากถนนเลียบคลองทวีวัฒนา มุ่งหน้าที่เกิดเหตุ หลังก่อเหตุขับรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าฝั่งซอยเพชรเกษม 69 และกลุ่มที่ 2 มีผู้ก่อเหตุ จำนวน 9 คน เป็นชาย 6 คน/ผู้หญิง 3 คน ใช้รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน
จากการสืบสวนหาข้อมูลพบว่า 1 ในผู้ก่อเหตุ 7 คน แผนกช่างกลโรงงาน ปี 3 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ พบว่า 1 ใน 9 คน เรียนสาขาบัญชีทยาลัยอาชีวแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ จะได้ชุดสืบสวนหาสามารถระบุตัวบุคคล และอยู่ติดตามผู้ก่อเหตุทั้งหมด มาดำเนินคดีตามกฏหมายแล้ว