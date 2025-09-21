รวบ ครูศิลปะ ล่วงละเมิดทางเพศ นร.หญิง ชั้น ป.5

ตร.โคกสูง จับกุม ครูศิลปะ ล่วงละเมิดทางเพศ นร.หญิง ชั้น ป.5
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว พ.ต.ท.สกลรัตน์ เขมสวัสดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.โคกสูง, พ.ต.ท.หญิง ชาดา เสสะเวช สว.กก.ดส., พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ได้นำกำลังเข้าจับกุม นายสมิท (นามสมมุติ) อายุ 49 ปี ข้าราชการครู สอนวิชาศิลปะโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ขณะหลบหนีอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.
“ก่อนการเข้าจับกุมตามหมายศาลดังกล่าว ทาง สภ.โคกสูงสระแก้ว ได้รับแจ้งว่ามีครูกระทำผิดล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนักเรียนชั้น ป.5 ในพื้นที่ สภ.โคกสูง จึงได้สืบสวนและรวบรวมพญานหลักฐาน จนพบว่าครูคนนี้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 โดยการล่อลวงหลายครั้ง ทั้งยังกระทำการรุนแรงจนเด็กได้รับบาดเจ็บทุกข์ทรมานกายและจิตใจ ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลร่วมเดือน โดยในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา แต่อ้างว่า “เด็กมายั่วก่อน” หลังจับกุมได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย” พล.ต.ท.ยิ่งยศกล่าว
ผบช.ภ.2 กล่าวต่อว่า การกระทำเช่นนี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรง ผู้ก่อเหตุเป็นครู แต่กลับทำตัวเป็นภัยสังคม เป็นอาชญากรเสียเอง เราจะไม่ยอมให้คนแบบนี้ลอยนวลไปก่อเหตุซ้ำ ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยครั้งนี้จะดำเนินคดีกับนายสมิธ ฐานกระทำชำเราแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม, กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม, พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควร เพื่อการอนาจาร, พาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม