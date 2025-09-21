ปลุกสีสันชีวิตคนกรุงฯ ชมศิลปะสร้างสรรค์บนถนนหลวง ‘Krung Thep Creative Streets’ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ยุโรป

เมื่อวันที่ 20 กันยายน เวลา 19.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกล่าวปิดงาน “Krung Thep Creatives Streets” โดยมี Mr. Jean-Claude Poimboeuf (ฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Ms. Laure Brachet (ลอร์ บราเซต์) หัวหน้าฝ่ายการเมือง สื่อ และข้อมูลข่าวสาร ผู้แทนคณะผู้แทนสหภาพยุโรปฯ และนายพิชิต วิรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมกล่าวปิดงาน ณ The Warehouse ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
นายศานนท์ กล่าวว่า ในช่วงเวลากว่า 3 ปีของการเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้ว่าฯ ชัชชาติฯ เราได้เห็นว่ามิตรภาพระหว่างไทย-ยุโรปที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นเครื่องสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่เราร่วมกันสืบสานระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย ซึ่งจิตรกรรมเหล่านี้จึงถือเป็นหลักฐานอันงดงามและจับต้องได้ของความร่วมมือที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่
นายศานนท์ กล่าวต่อไปว่า ศิลปะบนท้องถนนเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของชุมชนอย่างแท้จริง และไม่ได้เพียงทำให้ละแวกบ้านและชุมชนของเรามีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยสีสันเท่านั้น แต่ยังช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเมือง เปิดโอกาสให้ได้ค้นพบมุมมองและเรื่องราวต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นชุมชนของเรา
นายศานนท์ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก และสถานทูตยุโรปประเทศอื่น ๆ หน่วยงานพันธมิตร และที่สำคัญที่สุด คือ เหล่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่น่าชื่นชมเหล่านี้ ที่ทำให้กรุงเทพมหานครงดงาม เต็มไปด้วยสีสัน และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพราะสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าต่างที่จะช่วยสื่อสารกรุงเทพฯ และประเทศไทยสู่สังคมโลก
“หนึ่งในการพัฒนาเมืองร่วมกัน คือ ศิลปะ เพราะศิลปะช่วยเชื่อมโยงระหว่างคนกับเมืองโดยไม่มีกำแพงภาษา และงาน street art ที่ศิลปินร่วมกันสร้างสรรค์ในงาน Krung Thep Creative Streets ก็ช่วยเชื่อมโยงย่านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อย่างที่โครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการเดินเท้าชมผลงานศิลปะและอาคารมรดกวัฒนธรรมในวันนี้ ทำให้ผู้คนเข้าถึงงานศิลปะในย่านต่าง ๆ ในเมืองกรุงเทพฯ ได้” นายศานนท์ กล่าว
สำหรับกิจกรรม Krung Thep Creative Streets เนื่องใน European Heritage Days 2025 เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าเวลา 09.50 น. เป็นการร่วมกิจกรรมเดินเท้าชมภาพศิลปะฝาผนังในย่าน เจริญกรุง – ตลาดน้อย โดยเริ่มเดินจากสถานเอกอัครราชทูตฝรังเศสฯ ซอยเจริญกรุง 36 เขตบางรัก ถึงย่านตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ พร้อมผู้นําชม (Guided-tour) ประกอบด้วย กําแพงทางออกสถานเอกอัครราชทุตฝรังเศส โดยศิลปิน Olivia de Bona กําแพงอาคารพาณิชย์ บริเวณทางเข้ามัสยิดฮารูณ บางรัก โดยศิลปิน Alex Face กําแพงในมัสยิดฮารูณ บางรัก และซอยเจริญกรุง 34 หลากหลายผลงาน ซอยเจริญกรุง 43 โดยศิลปิน Linda Steiner ผลงาน REN – Cafe & Goods โดยศิลปิน Waris ซอยเจริญกรุง 30 โดยศิลปิน Carolina Adan Caro, Stian Borgen, Bukruk (บุกรุก) และ Vhils กำแพงสถานเอกอัศรราชทูตโปรตุเกส บ้านเลขที่ 1 เจริญกรุง โดยศิลปิน Carolina Adan Caro และสถานีสูบน้ำกรุงเกษม โดยศิลปิน Romain Froquet โดยมี เอกอัครราชทูตในสหภาพยุโรป (ฝรังเศส เดนมาร์ก ออสเตรีย เยอรมนี สเปน เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร โปรตุเกส และนอร์เวย์) ร่วมกิจกรรม
ในช่วงเย็นเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นพิธีปิด Krung Thep Creative Streets ประกอบด้วยกิจกรรม ตลาดนัดศิลปะ (Art market) การวาดภาพร่วมกัน (collaborative painting) การแสดง TU! Illustratu dance / graffiti performance, การแสดงจาก DEE NASTY DJ set ณ The Warehouse ตลาดน้อย ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กิจกรรม “Krung Thep Creative Streets” ได้ที่ https://www.facebook.com/share/v/19CQdkn7nn/?mibextid=wwXIfr และ European Union in Thailand https://www.facebook.com/share/p/1BTMgrEiHM/