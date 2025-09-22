ในประเทศ

เทศบาลเมืองหล่มสัก ขึ้นธงแดง เตือนประชาชนพื้นที่ต่ำ-เคยถูกน้ำท่วม เร่งขนย้ายทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองหล่มสักโพสต์ข้อความระบุว่า 

เทศบาลเมืองหล่มสัก ได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (ฝ่ายส่งนำ้และบำรุงรักษาที่ 2) ว่าระดับน้ำแม่น้ำป่าสัก
เวลา 10.00 น
S33หล่มเก่า
ระดับน้ำ 7.45 เมตร
เพิ่มขึ้น

S3หล่มสัก
ระดับน้ำ 7.63 เมตร
ลดลง

ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำ และพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม ขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูง
ด้วยความห่วงใย จากนายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

 

