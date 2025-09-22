แม่น้ำสายใกล้ล้นตลิ่ง ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือน 4 ชุมชนรับมือ ดูแลกลุ่มเปราะบาง

ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำสายใกล้ล้นตลิ่ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสาย ให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ดูแลกลุ่มเปราะบาง และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 22 กันยายน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำสาย พบว่าที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขอให้ผู้อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสาย ได้แก่ (1) ชุมชนสายลมจอย ม.1 ต.เวียงพางคำ (2) ชุมชนเกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย (3) ชุมชนไม้ลุงขน ต.แม่สาย (4) ชุมชน เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำสายใกล้ล้นตลิ่ง ดังนี้
– ชุมชนสายลมจอย ม.1 ต. เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
– ชุมชนเกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
– ชุมชนไม้ลุงขน ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
– ชุมชนเหมืองแดง ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง