กรมอุตุ ประกาศฉบับ 1 พายุรากาซา เตือนอิทธิพลพายุทำร่องมรสุมแรงขึ้น ไทยฝนตกหนัก 23-26 ก.ย.

กรมอุตุ ประกาศฉบับ 1 พายุรากาซา คาดลงทะเลจีนใต้ค่ำวันนี้ เตือนอิทธิพลพายุทำร่องมรสุมแรงขึ้น ไทยฝนตกหนัก 23-26 ก.ย.
เมื่อวันที่ 22 กันยายน น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุรากาซา และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (249/2568) ระบุว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (22 ก.ย.68) พายุไต้ฝุ่น “รากาซา” ทางตอนบนของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 121.1 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 205 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในค่ำวันนี้
ต่อจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะฮ่องกง และเคลื่อนผ่านแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยในวันที่ 25 ก.ย.68 และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน จากนั้นคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุม ในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย.68
จากอิทธิพลของพายุ “รากาซา” ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 23-26 ก.ย.68 ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24-26 ก.ย.68
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2568 เวลา 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2568 เวลา 23.00 น.