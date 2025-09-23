รวบหมดแล้ว 16 เด็กช่าง-อาชีวะ ไล่ฟันกันกลางถนน ให้สถาบันทำทัณฑ์บน ผิดซ้ำพ้นสภาพน.ศ.

รวบเด็กช่าง-อาชีวะ 16 คน ยกพวกถล่มตีกันย่านฝั่งธนฯ หลังนักร้องลูกทุ่งโพสต์ข้อมูลให้ตำรวจตรวจสอบ เชิญผู้ปกครองทำความเข้า พร้อมหารืออาจารย์วางมาตรการป้องกันเหตุเพิ่ม
จากกรณี “ออย แสงศิลป์” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง โพสต์ลงเฟซบุ๊กให้ตำรวจดำเนินการตรวจสอบเหตุเด็กนักเรียนยกพวกตีกัน บริเวณแยกปากซอยเพชรเกษม 69 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. และในแอพพลิเคชั่น Tiktok “วัยรุ่นหัวร้อนอาวุธครบมือ” เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 ก.ย.68 เวลาประมาณ 09.10 น. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้เร่งรัด สน.หลักสอง ติดตามจับกุมดำเนินคดีนั้น
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.หลักสอง พ.ต.ท.ธนพงศ์ มีแสงเงิน สว.สส.สน.หลักสอง พร้อมฝ่ายสืบสวน สน.หลักสอง สืบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบผู้กระทำผิดจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุและประสานข้อมูลกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้ครบทั้งหมด แยกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง จำนวน 7 คน และกลุ่มนักเรียนวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่ง จำนวน 9 คน รวม 16 คน โดยดำเนินคดีข้อหาข้อหาทะเลาะวิวาท ส่วนบุคคลถืออาวุธมีด แจ้งข้อหาพกพาอาวุธมีด และเฉพาะคนขับรถ จอดรถกีดขวางการจราจร
นอกจากนี้ ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ก่อเหตุมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้ทำทัณฑ์บนหรือข้อกำหนดเพื่อป้องกันมิให้กระทำความผิดอีก โดยวางเงินประกันไว้คนละ 3,000 บาท พร้อมเชิญอาจารย์ฝ่ายปกครองทั้ง 2 สถาบันมาหารือเพื่อวางแนวทางในการป้องกันเหตุ และให้สถาบันทำทัณฑ์บนกับนักเรียนที่ก่อเหตุไว้ หากก่อเหตุซ้ำอีกต้องพ้นสภาพนักศึกษาต่อไป