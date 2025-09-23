ชนกันระนาว ในอุโมงค์ดาราสมุทร ภูเก็ต เตือนเลี่ยงเส้นทางเพื่อความปลอดภัย
ชนกันระนาว กว่า 10 คัน อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 สถานีตำรวจภูธรวิชิต เปิดเผยว่า เวลา 12.00น. ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนแท่งปูนแบริเออร์ภายในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรภูเก็ต ต้องรอแขวงการทางภูเก็ตมายกแท่งแบริเออร์ออกก่อน โดยให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางคู่ขนานด้านบน
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ระมัดระวังการใช้เส้นทางและ ติดตามประกาศจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิด
ทางด้าน ผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดภูเก็ต แสดงความคิดเห็น กรณีเกิด อุบัติเหตุดังกล่าว อาทิ ชนกันระนาวครั้งนี้นับดูจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 คัน ,ขับรถมาแดดจ้า เข้าอุโมงค์สายตาปรับไม่ทัน เป็นอีกองค์ประกอบที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ,แสงสว่างไม่เพียงพอ ไฟดับไม่รู้กี่ชาติแล้ว ไม่คิดจะซ่อมกัน , ใช้ความเร็วเกินกว่ากำหนด ลงอุโมงค์แล้วขับเร็วทุกคัน ฯลฯ