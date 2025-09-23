ตัดวงจรค้ากาม ตร.ท่องเที่ยวพัทยา รวบหญิงผิวสีขายบริการทางเพศ ทำเดือดร้อนรำคาญ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เชื้อพลากิจ ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (ผกก.2 บก.ทท.1) สั่งการให้ พ.ต.ต.สมชนก ชัยประเสริฐสกุล สว.กก.2 บก.ทท.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบจับกุมสาวชาวยูกันดา 2 รายที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา รายแรก อายุ 31 ปี และ รายที่สอง อายุ 40 ปี ทั้งสองรายมีพฤติกรรมขายบริการบริเวณพัทยาฝั่งตรงข้ามซอย 13 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา โดยดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ว่าผู้ใดเข้าติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณะ หรือการกระทำดังกล่าวในที่อื่นใด เพื่อการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชน โดยทั้ง 2 ราย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.ทรงวุฒิ กล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้ตามนโยบาย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สั่งการให้กวดขัน จับกุม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และโดยเฉพาะต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย เนื่องด้วยในเขตพื้นที่พัทยา มีการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า กลุ่มผู้หญิงผิวสี ที่ยืนประกอบอาชีพค้าประเวณีอยู่ริมชายหาดพัทยา มีพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนรำคาญ รบเร้าให้ชาวต่างชาติพยายามซื้อบริการ หากคนไหนพูดคุยแล้วและไม่ซื้อจะมีการต่อว่าและพยายามดึงแขนเข้ามาคุยทำให้เกิดความรำคาญกับนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าในเขตพื้นที่พัทยาเคยมีการก่อเหตุจากกลุ่มผู้หญิงผิวสีที่ยืนขายบริการ มีการตบทรัพย์ และทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว